Alimente benefice pentru persoanele vârstnice

Anumite alimente sunt benefice pentru persoanele vârstnice care au probleme cu greutatea. Se știe că odată cu înaintarea în vârstă este din ce în ce mai greu, pentru persoanele respective, să-și mențină .

Alimente benefice pentru vârstnici

Persoanele trecute de 50 de ani au probleme cu , pentru a se menține în formă. De câte ori nu ați auzit pe cineva spunând că „orice aș mânca pun pe mine”. În aceste condiții, nutriționiștii recomandă alimente care pot stimula pierderea de grăsime. Astfel, după vârsta de 50 de ani, grăsimea abdominală se depune mai ușor din cauza schimbărilor hormonale, reducerea masei musculare și a metabolismului lent

„Deși niciun aliment nu arde grăsimea abdominală de unul singur, alegerea corectă a alimentelor pentru micul dejun poate sprijini un metabolism mai sănătos, stabiliza glicemia și te poate menține sătul mai mult timp. Consecvența contează mai mult decât orice ingredient”, explică nutriționista Tara Collingwood.

Aceasta a identificat șapte produse alimentare care ajută la arderea grăsimilor pe abdomen, după 50 de ani, conform .

Ce trebuie să conțină micul dejun

Ouăle sunt primele pe lista acestor alimente benefice. Acestea oferă proteine de înaltă calitate și asigură senzația de sațietate pentru multe ore. Totodată ajută la menținerea , în condițiile în care metabolismul încetinește odată cu vârsta. Combinația de proteine și grăsimi ajută la stabilizarea glicemiei și reduce poftele de la mijlocul dimineți

Iaurtul grecesc este bogat în proteine și probiotice. Susține sațietatea și un microbiom intestinal sănătos. Cercetările arată că există o legătură între sănătatea intestinului și reglarea grăsimii abdominale. Sunt recomandate variantele fără zahăr, în care se pot adăuga fructe sau miere.

Ovăzul este al treilea aliment recomandat la micul dejun. Aceste cereale sunt conțin fibre solubile, care încetinesc digestia. Ovăzul ajută la controlul glicemiei și reduce grăsimea de pe abdomen, în timp. Are efecte benefice și pentru sănătatea inimii. În antichitate, ovăzul, sub formă de terci, făcea parte din alimentația gladiatorilor romani, tocmai pentru proprietățile sale.

Fructele de pădure, afinele, căpșunile și zmeura sunt bogate în antioxidanți și fibre. Dulceața lor naturală satisface poftele de zahăr, iar fibrele ajută la controlul apetitului.

Alimente benefice pentru persoanele vârstnice

Nucile și unturile naturale din nuci sunt excelente pentru a obține energie încă de dimineață. Migdalele, nucile și unturile naturale din nuci oferă grăsimi sănătoase, proteine și fibre. Aceste alimente favorizează sațietatea și previn supraalimentarea mai târziu în cursul zilei.

Avocado este considerat o sursă excelentă de grăsimi sănătoase pentru începutul zilei. Acesta furnizează organismului grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă și este asociat cu reducerea grăsimii abdominale. Combinarea avocado-ului cu ouă sau pâine integrală oferă un mic dejun echilibrat și sățios.

Pâinea integrală, cerealele bogate în fibre și quinoa oferă carbohidrați cu digestie lentă și fibre care ajută la reglarea apetitului și la reducerea acumulării de grăsime abdominală în timp. Nutriționiștii recomandă care conțin cel puțin 3–5 grame de fibre per porție.