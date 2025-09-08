Câinii sunt motivul de bucurie zilnică a milioane de oameni. Însă, este extrem de important ca, dincolo de iubire, stăpânii lor să le asigure îngrijirea de care au nevoie și să evite cu orice preț alimentele care le-ar putea face rău.

Cuprins:

Fructul care poate fi letal câinilor Băutura care poate fi periculoasă pentru câini

Fructul care poate fi letal câinilor

Câinii sunt animale extrem de pofticioase. Indiferent de ce ar mânca sau găti stăpânii, ei vor fi acolo să le reamintească cât de mult le-ar plăcea și lor să guste din preparate. Însă, existe o serie de alimente care, pe cât sunt de banale la oameni, pe tot de atât de toxice sunt pentru patrupezi.

Printre acestea se numără și avocadoul care, în doze mari, poate fi chiar letal câinilor. Nici oferit în doze mici nu este un aliment sigur, pentru că poate provoca vărsături sau diaree. La fel de periculoși pentru câini pot fi și sâmburii de măr sau usturoiul.

De asemenea, stăpânii de câini ar trebui să evite să le dea acestora nuci de orice fel, ceapă sau ciocolată. Consumate în cantități mari, și muștarul și îndulcitorii artificiali pot avea efecte negative asupra sănătății blănoșilor, potrivit .

Băutura care poate fi periculoasă pentru câini

Deși poate părea o băutură sănătoasă, iar stăpânii ar tinde să le-o ofere câinilor, mai ales atunci când sunt mici, este important de știut că nu este benefic pentru acești . Acesta nu doar că le poate provoca o stare de disconfort, dar le poate pune sănătatea în pericol.