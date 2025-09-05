Primăria municipiul Cluj-Napoca a decis. Stăpânii de animale de companie pot veni însoțiți de prietenul lor blănos atunci când au treabă de rezolvat în instituțiile publice. Însă, prorprietarii trebuie să aibă în vedere îndeplinirea unor reguli clare.

Cuprins:

Ce reguli trebuie să respecte stăpânii pentru a intra cu animalele în instituții Când nu pot intra stăpânii însoțiți de animale în clădiri

Ce reguli trebuie să respecte stăpânii pentru a intra cu animalele în instituții

Pentru ca oamenii să poată intra însoţiţi de câini în instituțiile publice, aceștia trebuie să fie ținuți obligatoriu într-o lesă, nu mai lungă de un metru şi jumătate. În cazul raselor considerate periculoase, lesa în care sunt ținuți trebuie să aibă cel mult un metru și .

De asemenea, blana patrupezilor trebuie să fie curată, să nu prezinte semne ale unor boli și să fie deparazitaţi, motiv pentru care stăpânii trebuie să aibă la ei și carnetul de sănătate al animalului.

În cazul pisicilor, acestea trebuie ținute în cușcă, geantă sau un rucsac special, potrivit .

Când nu pot intra stăpânii însoțiți de animale în clădiri

Stăpânilor nu le va fi permis accesul cu atunci când, în instituție, sunt extrem de multe persoane. De altfel, dacă cineva din încăpere are o alergie declanșată de animale, va avea întâietate față de stăpân ori îi poate solicita acestuia fie să părăsească clădirea sau să păstreze o distanță de siguranță.

„Pentru fiecare stăpân mi se pare că e benefic pentru ei, dar sper că lucrurile sunt reglementate ca să ne asigurăm că nu vor fi incidente și ca toată lumea să se simtă bine cu această regulă nouă, dar mi se pare că în mare parte e un lucru bun”, a spus o persoană.

Și Primăria Capitalei a luat hotărârea de a permite accesul patrupezilor în instituțiile publice, încă din luna martie a acestui an.