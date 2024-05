Alimentele și băuturile care pot cauza umflarea picioarelor. Ce recomandă specialiștii

Cauzele umflării picioarelor pot să fie diverse, însă potrivit specialiștilor, există câteva care pot provoca astfel de probleme.

Cum se numește această afecțiune

Umflarea picioarelor este cunoscută în termeni medicali drept edem, care constă în acumularea de lichid în țesuturile corpului, este o afecțiune medicală cunoscută. Acesta afectează cel mai adesea picioarele și gleznele, însă poate apărea și în alte părți ale corpului, explică Dr. Sulagna Misra, medic de medicină integrativă și fondator al Misra Wellness – SUA.

Statul prelungit în picioare sau așezat poate fi una dintre cauzele edemului, explică Dr. Nancy Bono, doctor în medicină și președinte al catedrei de medicină de familie de la New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine.

Alte cauze includ sarcina, anumite medicamente, precum antihipertensivele, medicamentele antiinflamatorii și hormonii, reacțiile alergice și afecțiuni precum insuficiența cardiacă congestivă sau bolile renale. Riscul de edem este mai mare în rândul femeilor însărcinate și al vârstnicilor.

Ce alimente pot provoca această afecțiune

joacă un rol semnificativ în provocarea edemului. Dietele extrem de sărace în proteine pot cauza retenție de lichide, explică Dr. Misra.

„Atunci când proteinele sunt restricționate – ca în anumite tipuri de malnutriție, boli hepatice sau renale – există o reducere a presiunii osmotice, cunoscută și sub numele de presiune de «concentrație a apei» sau a presiunii plasmatice «oncotice». Acest lucru face ca lichidul să nu fie păstrat acolo unde ar trebui în mod esențial și să fie colectat în alte zone”, explică Dr. Misra, potrivit

Alimentele procesate, bogate în sodiu, sunt de asemenea un factor de risc pentru edem din cauza conținutului lor ridicat de sare, care determină retenția de lichide.