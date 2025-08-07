Brânza cottage are șanse serioase să intre în topul alimentelor preferate ale românilor. Cu puține calorii şi multe proteine, alimentul a ajuns să stea la baza a mii de rețete virale pe TikTok. Iar popularitatea sa se traduce și în cifre. În supermarketurile din România, vânzările acestui produs au crescut cu 20% în ultimele luni.

Cuprins:

În ce rețete poate fi integrată brânza cottage Cât costă o cutie de brânză cottage

În ce rețete poate fi integrată brânza cottage

De la lipii până la deserturi, brânza cottage poate fi o bază excelentă pentru o serie de preparate delicioase și sănătoase.

Pentru a opține o lipie proteică este nevoie să amesteci cu ajutorul unui blender o cutie de cottage cheese, un ou, usturoi şi sare. Compoziția astfel opținută se pune într-o tavă și se bagă la cuptor.

Pentru un cheesecake proteic este suficient să pui într-un blender brânza cottage, iaurtul grecesc, ouăle, esenţa de vanilie şi miere. Compoziția se toarnă mai apoi în forma dorită, peste un pat de biscuiți și se lasă la frigider pentru câteva ore. La final, se adaugă gem sau dulceață, iar desertul este gata de servit.

Cât costă o cutie de brânză cottage

Pe rafturile hypermarketurilor au început să apară tot mai multe sortimente de brânză cottage. În unele magazine, sunt peste 10 tipuri diferite: unele cu sare, altele cu mai multă sau mai puţină grăsime, sau chiar pentru persoane intolerante la .

La rândul lor, și nutriţioniştii recomandă acestor produs persoanelor care vor să dea jos câteva sau celor care sunt atenți ca dieta lor să fie una echilibrată.

„Nu are atât de multă grăsime precum telemeaua sau alte varietăţi de brânză care tind să se ducă către 20% grăsime. Este o brânză slabă, mai ales dacă se merge şi pe varianta degresată, accentul punându-se pe aportul de proteine. Pentru cineva care doreşte să menţină controlul greutăţii este o alegere foarte bună”, a explicat Şerban Damian, nutriţionist, pentru .

Cât despre prețul unei cutii de brânză cottage, acesta porneşte de la 6 lei şi poate ajunge până la 15 lei.