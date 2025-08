Majda Aboulumosha a slăbit, de-a lungul vremii, 30 de kilograme. a făcut mărturisiri surprinzătoare despre modalitatea prin care a reușit să dea jos kilogramele acumulate, dar și care este una dintre temerile ei.

Majda este cunoscută pentru prestațiile ei din telenovelele românești, dar și pentru emisiunile pe care le-a prezentat în ultimii ani.

Cuprins:

Cum reușește Majda să se mențină la greutatea actuală

De ce îi este teamă Majdei Aboulumosha

Cum se înțelege prezentatoarea TV cu sportul

Cum reușește Majda să se mențină la greutatea actuală

a făcut mărturisiri, conform cărora se abține de la mai multe alimente care ar putea să miște acul cântarului. Majda a povestit că, deși a deținut o afacere cu dulciuri, nu a fost tentată să mănânce peste măsură. Mai mult, aceasta a declarat faptul că cei din jur nu înțeleg cum reușește să dea un gust atât de bun mâncării, în condițiile în care ea nu degustă preparatele gătite.

„Am avut 90 kilograme. Și în momentul în care ai niște kilograme mult mai multe și slăbești, dar nu înseamnă că sunt idealul de care vreau eu să arăt…Pentru că nu mănânc ca să îți răspund la întrebare. Eu nu mănânc dulciuri, nu mănânc mâncare gătită și asta e că sunt atentă.

E un efort, nu că nu mi-ar plăcea neapărat. Într-adevăr, nu sunt mare fană dulciuri, cu toate că am avut business din treaba asta, nu înțelegea nimeni cum fac. Cum și Shuru se întreabă mereu cum reușesc să scot un preparat atât de bun. A și spus lucrul acesta în direct: fără să gust mâncarea! Păi da, dar eu o am pe Cocuța mea. Cocuța șefă, degustătoare mea vine și degustă”, a declarat Majda, conform

De ce îi este teamă Majdei Aboulumosha

Întrebată dacă îi este frică că se va îngrășa din nou, Majda a spus că trăiește cu teama acumulării kilogramelor. De asemenea, a menționat faptul că după fiecare reality show la care a participat, s-a îngrășat cu aproximativ 10 kilograme. Totuși, în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru, și anume ar reajunge la 90 de kilograme, ar ține o dietă strictă și s-ar reapuca de sport pentru a slăbi.

„Trăiesc cu teama asta. Nu mi-e teamă că o să revin la aceleași kilograme. Și dacă s-ar întâmpla asta, pentru că am mai avut oscilații de kilograme în momentul în care am ieșit de la Ferma vedetelor, în momentul în care am ieșit de la Survivor. Adică de fiecare dată când am părăsit un reality show, s-a întâmplat să acumulez chiar vreo 10 kg. Dar m-am reapucat de sport, dietă strictă. Nimic fără efort nu ar fi un rezultat bun. Adică trebuie să faci efort ca să ai un rezultat”, a adăugat Majda.

Cum se înțelege prezentatoarea TV cu sportul

Vedeta a mărturisit că, momentan, nu mai face sport, însă are de gând să revină în sala de fitness. Nu pentru că ar vrea ea foarte mult, ci pentru antrenorul ei insistă.

„Nu ajung la sală. Sunt foarte sinceră. Adică oricum oamenii știu lucrurile astea. Nu mă mai antrenez acasă. Fac în momentul de față masaj anticelulitic de trei ori pe săptămână, cu bambus. Este foarte bun și am în plan, după ce o să revin din vacanță, să mă apuc și de sală, pentru că deja mă terorizează antrenorul.

Adică ăsta este motivul. Deja îmi dă mereu mesaj: `Alo, ne apucăm și noi de sport?` Eu făcând sport, adică mie îmi place sportul, dar mi-am găsit scuza asta: n-am timp. Cred că dacă totuși ne dorim, ne facem timp pentru noi”, a concluzionat prezentatoarea TV.