Acasa » Auto » RAR, avertisment pentru șoferi! Ce trebuie să faci dacă vrei să îți montezi o instalație GPL pe mașină

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 20:02
Sursă Foto: Facebook - Registrul Auto Român Oficial
  Ce a explicat RAR despre instalarea GPL
  Cât costă combustibilul și ce relevanță are acest preț

Scumpirea carburanților îi împinge pe români să caute variante mai accesibile pentru alimentare. În acest context, Registrul Auto Român a anunțat că, în ultimele zile, a primit numeroase întrebări despre instalarea sistemelor GPL.

Interesul crescut este ușor de înțeles. GPL-ul costă în prezent aproximativ 4,1 lei pe litru. Prin comparație, benzina standard a ajuns la circa 9,5 lei pe litru, iar motorina se apropie de 10,5 lei pe litru.

Ce a explicat RAR despre instalarea GPL

Pentru tot mai mulți șoferi interesați de reducerea costurilor, RAR vine cu explicații clare despre montarea instalațiilor GPL. Instituția subliniază că aceste sisteme sunt acceptate în România doar dacă sunt certificate de RAR. În plus, montajul trebuie realizat exclusiv în service-uri autorizate.

„După montajul instalației pe autovehicul, deținătorul sau un reprezentant legal al acestuia trebuie să prezinte autovehiculul, cu programare prealabilă, la una dintre reprezentanțele teritoriale RAR pentru menționarea instalației în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Pentru efectuarea modificării în CIV, este necesar să se prezinte la RAR certificatul de garanție al instalației, declarația de conformitate eliberată de unitatea care a efectuat montajul și manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare ale instalației.

În documente trebuie să fie înscrise: unitatea care a efectuat montajul, datele de identificare ale autovehiculului (seria de caroserie sau de șasiu) și datele de identificare ale instalației montate”, se arată în postarea publicată de RAR pe pagina de Facebook.

De asemenea, instituția avertizează că instalațiile montate ilegal sau improvizate nu vor fi omologate. Șoferii care circulă cu astfel de modificări riscă sancțiuni serioase, inclusiv amendă, reținerea talonului sau chiar a permisului.

Cât costă combustibilul și ce relevanță are acest preț

În prezent, GPL-ul costă aproximativ 4,1 lei pe litru, ceea ce îl face o opțiune mult mai accesibilă. În paralel, benzina standard a ajuns în jur de 9,5 lei pe litru, iar motorina se apropie de 10,5 lei pe litru.

Această diferență semnificativă îi determină pe mulți șoferi să ia în calcul conversia la GPL. Economia vine însă la pachet cu obligația de a respecta toate normele legale și tehnice, pentru a evita riscurile și problemele ulterioare.

