Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase, a lansat un mesaj tranșant la adresa modului în care mulți părinți își cresc copiii în prezent. Ea consideră că tendința de a urma reguli stricte de parenting sau de a înscrie copiii la numeroase cursuri poate crea presiune inutilă asupra celor mici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast numit „ „, unde Amalia Năstase a vorbit despre relația dintre părinți și copii și despre greșelile pe care le observă tot mai des în educația modernă.

De ce spune Amalia Năstase că părinții nu ar trebui să urmeze „rețete” de parenting

Potrivit acesteia, relația dintre părinți și copii ar trebui construită în funcție de personalitatea fiecărui copil, nu după reguli generale sau „liste” de urmat.

Amalia Năstase a criticat inclusiv modul în care unii părinți comunică cu copiii lor, folosind un ton pe care ea îl consideră nepotrivit.

„Mai sunt unii părinți care au un discurs pasiv-agresiv. Costel, eu cred că tu ești foarte nervos și eu cred că acum… Ăla vrea să te omoare când te aude pentru că el percepe că faci mișto de el. Tu nu trebuie să țipi mai tare decât copilul tău. Ori îl lași în pace până se calmează, ori nu îi vorbi cu un ton din ăsta sacadat și zâmbind că el este înnebunit de nervi. Trebuie să îți găsești locul cu copilul tău și să nu cauți cum să îți crești copilul. Dacă tu de la naștere tot timpul ai urmat niște bullet points, ai dat copilul la niște cursuri în care nu te-ai implicat, că te desparți de el și chiar dacă la tine pe Excel ți-a dat totul perfect, rămân niște lipsuri foarte mari„, a precizat fosta soție a tenismenului.

Subiectul educației copiilor și al metodelor moderne de creștere a celor mici este tot mai des discutat în spațiul public. Specialiștii atrag atenția că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare.

Ce spune despre presiunea pusă pe copiii din ziua de astăzi

Fosta soție a lui Ilie Năstase consideră că dorința părinților de a avea copii perfecți îi face pe mulți dintre ei să îi înscrie la foarte multe activități, ceea ce poate deveni obositor și frustrant pentru cei mici.

„Nimeni nu a fost niciodată perfect și nu ai cum să fii perfect și ceri și copiilor să fie perfecți. Să facă muzică, pian, avioane, balerină. Ce ai cu el? Că noi eram cu cheia de gât toată copilăria, făcea zece sporturi că eram pe afară toată ziua. Nu poți să îl pui să fie domnișoară de pension, că obosește. Nu mai vrea nici cu mingea pe afară când el mai are 82 de . E o presiune foarte mare pe copiii din ziua de astăzi și iese presiunea din ei pe la pubertate. Numai un copil echilibrat nu mai e un copil care a fost băgat în niște tipare de care nu aparțin„, a mai declarat Amalia Năstase la podcast.

În ultimii ani, tot mai multe discuții au apărut și despre echilibrul dintre educație, activități extrașcolare și timpul liber al copiilor.