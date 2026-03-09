B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”

Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”

Ana Maria
09 mart. 2026, 20:37
Amalia Năstase critică dur părinții din România: Ăla vrea să te omoare când te aude
Amalia Năstase a explicat de ce va face Crăciunul acasă. Sursa foto: Captură video - Șlefuitori de visuri-Cristina Chiriac / YouTube
Cuprins
  1. De ce spune Amalia Năstase că părinții nu ar trebui să urmeze „rețete” de parenting
  2. Ce spune despre presiunea pusă pe copiii din ziua de astăzi

Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase, a lansat un mesaj tranșant la adresa modului în care mulți părinți își cresc copiii în prezent. Ea consideră că tendința de a urma reguli stricte de parenting sau de a înscrie copiii la numeroase cursuri poate crea presiune inutilă asupra celor mici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast numit „UN PODCAST„, unde Amalia Năstase a vorbit despre relația dintre părinți și copii și despre greșelile pe care le observă tot mai des în educația modernă.

De ce spune Amalia Năstase că părinții nu ar trebui să urmeze „rețete” de parenting

Potrivit acesteia, relația dintre părinți și copii ar trebui construită în funcție de personalitatea fiecărui copil, nu după reguli generale sau „liste” de urmat.

Amalia Năstase a criticat inclusiv modul în care unii părinți comunică cu copiii lor, folosind un ton pe care ea îl consideră nepotrivit.

Mai sunt unii părinți care au un discurs pasiv-agresiv. Costel, eu cred că tu ești foarte nervos și eu cred că acum… Ăla vrea să te omoare când te aude pentru că el percepe că faci mișto de el. Tu nu trebuie să țipi mai tare decât copilul tău. Ori îl lași în pace până se calmează, ori nu îi vorbi cu un ton din ăsta sacadat și zâmbind că el este înnebunit de nervi. Trebuie să îți găsești locul cu copilul tău și să nu cauți cum să îți crești copilul. Dacă tu de la naștere tot timpul ai urmat niște bullet points, ai dat copilul la niște cursuri în care nu te-ai implicat, că te desparți de el și chiar dacă la tine pe Excel ți-a dat totul perfect, rămân niște lipsuri foarte mari„, a precizat fosta soție a tenismenului.

Subiectul educației copiilor și al metodelor moderne de creștere a celor mici este tot mai des discutat în spațiul public. Specialiștii atrag atenția că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare.

Ce spune despre presiunea pusă pe copiii din ziua de astăzi

Fosta soție a lui Ilie Năstase consideră că dorința părinților de a avea copii perfecți îi face pe mulți dintre ei să îi înscrie la foarte multe activități, ceea ce poate deveni obositor și frustrant pentru cei mici.

Nimeni nu a fost niciodată perfect și nu ai cum să fii perfect și ceri și copiilor să fie perfecți. Să facă muzică, pian, avioane, balerină. Ce ai cu el? Că noi eram cu cheia de gât toată copilăria, făcea zece sporturi că eram pe afară toată ziua. Nu poți să îl pui să fie domnișoară de pension, că obosește. Nu mai vrea nici cu mingea pe afară când el mai are 82 de cursuri acasă. E o presiune foarte mare pe copiii din ziua de astăzi și iese presiunea din ei pe la pubertate. Numai un copil echilibrat nu mai e un copil care a fost băgat în niște tipare de care nu aparțin„, a mai declarat Amalia Năstase la podcast.

În ultimii ani, tot mai multe discuții au apărut și despre echilibrul dintre educație, activități extrașcolare și timpul liber al copiilor.

Tags:
Citește și...
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Eveniment
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Eveniment
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Rezervor de gaz, îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Buzoianu: „O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români” (FOTO)
Eveniment
Rezervor de gaz, îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Buzoianu: „O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români” (FOTO)
Cum își pot recupera românii banii pe vacanțele în Egipt și care sunt riscurile reale de securitate
Eveniment
Cum își pot recupera românii banii pe vacanțele în Egipt și care sunt riscurile reale de securitate
Treabă românească: Buletinul electronic, emis practic degeaba. În loc să reducă birocrația, o complică și mai tare: „Am încercat, dar nu mă lasă”
Eveniment
Treabă românească: Buletinul electronic, emis practic degeaba. În loc să reducă birocrația, o complică și mai tare: „Am încercat, dar nu mă lasă”
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor: A atacat cu bâta un bătrân, apoi l-a abandonat în frig
Eveniment
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor: A atacat cu bâta un bătrân, apoi l-a abandonat în frig
Iași: Bebeluș decedat după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. „Mor oameni, mor copii din cauza lor, că nu au pus nimic pe drumul ăsta”
Eveniment
Iași: Bebeluș decedat după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. „Mor oameni, mor copii din cauza lor, că nu au pus nimic pe drumul ăsta”
Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
Eveniment
Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
Jump Hero distracție și activitate în grădină în siguranță
Eveniment
Jump Hero distracție și activitate în grădină în siguranță
Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
Eveniment
Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
Ultima oră
20:52 - Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
20:30 - Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
20:10 - Rezervor de gaz, îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Buzoianu: „O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români” (FOTO)
19:51 - Cum își pot recupera românii banii pe vacanțele în Egipt și care sunt riscurile reale de securitate
19:40 - Ciolacu îl avertizează pe Bolojan că o să ajungă „la groapa de gunoi a istoriei”: „Este inadmisibil ca Guvernul să ne ia banii!” (FOTO)
19:13 - Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
19:02 - Serviciile de informații din Olanda avertizează: Hackerii ruși au obținut acces la informații sensibile prin Signal și WhatsApp
18:37 - Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate” (VIDEO)
18:24 - Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
18:02 - Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”