Acasa » Eveniment » Ambasadorul Japoniei a relatat pe internet o pățanie din România: “Pantoful meu a fost înghiţit de noroi” (VIDEO)

Ana Maria
11 mart. 2026, 11:05
Sursa foto: Captura video Facebook / @Embassy of JAPAN in Romania
Cuprins
  1. Ce imagini a publicat ambasadorul Japoniei după vizita în județul Buzău
  2. Ce incident amuzant a avut loc la Vulcanii Noroioși
  3. Ce preparate tradiționale a încercat ambasadorul Japoniei
  4. Ce discuții oficiale au avut loc în timpul vizitei
  5. De ce este județul Buzău important pentru dezvoltarea economică

Takashi Kate, ambasadorul Japoniei în România, a vizitat județul Buzău și a publicat imagini de la Vulcanii Noroioși. Diplomatul a gustat cârnați de Pleșcoi și covrigi de Buzău și a avut parte de un moment amuzant în noroi.

Ce imagini a publicat ambasadorul Japoniei după vizita în județul Buzău

Ambasadorul Japoniei în România, Takashi Kate, a împărtășit pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă câteva momente din deplasarea sa recentă în județul Buzău. Vizita a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, iar diplomatului i-au atras atenția atât atracțiile turistice ale zonei, cât și tradițiile locale.

În filmarea distribuită online, ambasadorul apare în timp ce explorează zona Vulcanilor Noroioși, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din regiune. Totodată, acesta a ajuns și la ruinele termelor romane de la Pietroasele.

Ce incident amuzant a avut loc la Vulcanii Noroioși

În timpul plimbării prin zona Pâclele Mari, ambasadorul a avut parte de o experiență neașteptată din cauza noroiului extrem de lipicios specific locului.

„Mă aflu la Pâclele Mari în Buzău, zona cunoscută pentru Vulcanii Noroioşi. Pentru că noroiul este aşa de lipicios, pantoful meu a fost înghiţit de noroi”, a spus ambasadorul.

Clipul surprinde atât peisajul spectaculos al zonei, cât și momentele în care diplomatul încearcă să își curețe pantofii după ce a pășit pe terenul acoperit de noroiul vâscos.

Vulcanii Noroioși reprezintă un fenomen geologic rar, format prin erupția gazelor din adâncime care împing la suprafață noroiul. Zona este considerată una dintre cele mai interesante atracții naturale din România.

Ce preparate tradiționale a încercat ambasadorul Japoniei

Pe lângă vizitarea obiectivelor turistice, ambasadorul Japoniei a profitat de ocazie pentru a descoperi și gastronomia locală.

În timpul vizitei sale, acesta a gustat cârnați de Pleșcoi, un produs tradițional specific zonei, într-un restaurant local. De asemenea, a încercat și covrigii de Buzău, cunoscuți în toată țara.

Imaginile din videoclip arată atmosfera relaxată a vizitei și interesul diplomatului pentru specialitățile locale.

Ce discuții oficiale au avut loc în timpul vizitei

Deplasarea ambasadorului japonez la Buzău a inclus și o componentă oficială. Diplomatul a participat la întâlniri dedicate dezvoltării relațiilor româno-japoneze la nivel regional.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a relatat pe Facebook că discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre cele două state și pe continuarea dialogului început în perioada în care acesta conducea Guvernul României.

Potrivit mesajului transmis, ambasadorul a menționat că vizita lui Ciolacu în Japonia, din anul 2022, a avut un rol important în întărirea Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia. Totodată, partea română a exprimat aprecierea pentru deschiderea constantă a autorităților japoneze în ceea ce privește colaborarea bilaterală.

De ce este județul Buzău important pentru dezvoltarea economică

În cadrul discuțiilor, diplomatul japonez a subliniat potențialul strategic al județului Buzău. Apropierea de Capitală și poziționarea pe Autostrada A7 sunt considerate elemente importante pentru dezvoltarea economică și pentru atragerea investițiilor.

Autoritățile locale speră că aceste avantaje vor contribui la extinderea relațiilor economice dintre România și Japonia la nivel regional.

