Acasa » Eveniment » Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 12:59
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Ce au descoperit inspectorii ANPC în urma controalelor
  2. Ce nereguli au fost identificate în manipularea alimentelor
  3. Ce sancțiuni au aplicat autoritățile după verificări

Controalele desfășurate recent de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au scos la iveală probleme grave în numeroase unități care pregătesc sau comercializează produse alimentare. Inspectorii au descoperit spații insalubre, produse alterate și condiții de depozitare care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

În urma verificărilor, autoritățile au aplicat sancțiuni consistente și au decis suspendarea activității pentru zeci de operatori economici până la remedierea problemelor identificate.

Ce au descoperit inspectorii ANPC în urma controalelor

În perioada 2–6 martie 2026, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 1.700 de operatori economici din domeniul alimentației. Controalele au vizat în special spațiile unde sunt preparate sau depozitate produsele destinate consumatorilor.

Verificările au evidențiat numeroase deficiențe legate de igienă, întreținerea spațiilor și respectarea normelor privind manipularea alimentelor. În unele bucătării au fost găsite pereți afectați de mucegai, suprafețe murdare și instalații electrice neprotejate.

Inspectorii au descoperit, de asemenea, echipamente deteriorate sau incomplete, precum și pavimente degradate pe care se acumulaseră resturi alimentare, lichide și alte impurități. În anumite unități au fost identificate și insecte în spațiile unde se pregătea mâncarea.

Ce nereguli au fost identificate în manipularea alimentelor

Printre problemele frecvent întâlnite s-a numărat depozitarea necorespunzătoare a materiei prime, situație care poate afecta siguranța produselor alimentare. În unele cazuri, inspectorii au constatat utilizarea unor ustensile puternic uzate, cu depuneri de rugină sau reziduuri alimentare.

Controalele au scos la iveală și produse vegetale alterate, pe care se formaseră depuneri de mucegai, precum și alimente cu termenul de valabilitate depășit. În anumite unități au fost găsite produse de origine animală, inclusiv carne, care nu mai respectau condițiile de temperatură necesare păstrării în siguranță.

De asemenea, unele servicii erau desfășurate în spații neautorizate sau improprii preparării hranei pentru consumatori.

Ce sancțiuni au aplicat autoritățile după verificări

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat un număr ridicat de sancțiuni contravenționale operatorilor economici care nu au respectat normele legale. Au fost emise 1.167 de amenzi, cu o valoare totală de peste 5,81 milioane de lei, relatează Digi24.

Pe lângă acestea, inspectorii au aplicat și 894 de avertismente pentru abaterile considerate mai puțin grave. Produsele alimentare neconforme, evaluate la peste 260.000 de lei, au fost retrase definitiv de la comercializare.

Autoritățile au decis și oprirea temporară a vânzării unor produse în valoare de peste 2,09 milioane de lei. În cazul a 40 de operatori economici, activitatea a fost suspendată până la remedierea completă a deficiențelor identificate.

Tags:
