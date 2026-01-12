Ana Maria Barnoschi a reușit să stabilească un adevărat record personal la capitolul vacanțe anul trecut. Deși 2025 a venit cu schimbări importante în plan profesional, inclusiv încheierea contractului cu Kanal D, bruneta spune că a fost un an frumos, plin de experiențe și călătorii. Vedeta speră ca să marcheze revenirea sa în televiziune, „cu forțe proaspete”.

„Am avut în jur de 7-8 vacanțe, nici nu le-am mai numărat”

Până la un nou proiect TV, Ana Maria Barnoschi continuă să se bucure de timp liber și de călătorii. Anul trecut a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai activi din punct de vedere turistic pentru ea.

„Ultimele dăți am fost într-o croazieră pe Marea Mediterană, iar în decembrie, înainte de Sărbători, am plecat în Oman o săptămână. În ianuarie acum, vrem să mergem în Asia.

Anul trecut, cred că am avut în jur de 7-8 vacanțe, nici nu le-am mai numărat! Am cam fost ceva timp plecată în tot anul. M-am plimbat ceva! A fost un an cu multe vacanțe, în care am descoperit locuri noi, lucruri noi, oameni noi. Un an frumos, per total!”, a declarat fosta vedetă Kanal D, pentru Click!.

Planuri pentru o casă de vacanță într-o destinație caldă

Bruneta spune că, pe viitor, își dorește să facă o investiție importantă și să își cumpere o casă de vacanță într-o zonă călduroasă, ideală pentru concedii și escapade în familie.

„Ideal ar fi să ne achiziționăm o căsuță de vacanță pe undeva, într-o destinație care ne place. E o bună investiție pentru concedii, vacanțe. Mai ales, în momentul în care apar și copiii. Și, dacă mai e și la cald unde îmi place mie, e perfect!”, a mai spus Ana Maria Barnoschi, pentru Click!.

Cum îi merge în căsnicie după nunta de vis din Mallorca

Pe plan personal, lucrurile par să meargă excelent. Ana Maria Barnoschi s-a căsătorit civil în luna iunie a anului trecut cu Vlad Bălău, iar două luni mai târziu cei doi au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, într-un cadru spectaculos, în Palma de Mallorca, Spania.

Vedeta a dezvăluit că mariajul nu a schimbat dinamica relației și că cei doi își împart responsabilitățile în mod egal.

„Faptul că am semnat un act, nu a schimbat dinamica relației noastre! Noi facem totul împreună! Ne ajutăm! Eu gătesc, el spală vasele! Anul acesta, îmi doresc o îmbunătățire pe plan profesional și chiar să schimbam domiciliul. Vreau o casă cu curte pentru căței, să se joace în voie”, a mai spus fosta prezentatoare de la „Roata Norocului”, pentru Click!.