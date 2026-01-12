Ana Maria Barnoschi a reușit să stabilească un adevărat record personal la capitolul vacanțe anul trecut. Deși 2025 a venit cu schimbări importante în plan profesional, inclusiv încheierea contractului cu Kanal D, bruneta spune că a fost un an frumos, plin de experiențe și călătorii. Vedeta speră ca 2026 să marcheze revenirea sa în televiziune, „cu forțe proaspete”.
Până la un nou proiect TV, Ana Maria Barnoschi continuă să se bucure de timp liber și de călătorii. Anul trecut a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai activi din punct de vedere turistic pentru ea.
„Ultimele dăți am fost într-o croazieră pe Marea Mediterană, iar în decembrie, înainte de Sărbători, am plecat în Oman o săptămână. În ianuarie acum, vrem să mergem în Asia.
Anul trecut, cred că am avut în jur de 7-8 vacanțe, nici nu le-am mai numărat! Am cam fost ceva timp plecată în tot anul. M-am plimbat ceva! A fost un an cu multe vacanțe, în care am descoperit locuri noi, lucruri noi, oameni noi. Un an frumos, per total!”, a declarat fosta vedetă Kanal D, pentru Click!.
Bruneta spune că, pe viitor, își dorește să facă o investiție importantă și să își cumpere o casă de vacanță într-o zonă călduroasă, ideală pentru concedii și escapade în familie.
„Ideal ar fi să ne achiziționăm o căsuță de vacanță pe undeva, într-o destinație care ne place. E o bună investiție pentru concedii, vacanțe. Mai ales, în momentul în care apar și copiii. Și, dacă mai e și la cald unde îmi place mie, e perfect!”, a mai spus Ana Maria Barnoschi, pentru Click!.
Pe plan personal, lucrurile par să meargă excelent. Ana Maria Barnoschi s-a căsătorit civil în luna iunie a anului trecut cu Vlad Bălău, iar două luni mai târziu cei doi au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, într-un cadru spectaculos, în Palma de Mallorca, Spania.
Vedeta a dezvăluit că mariajul nu a schimbat dinamica relației și că cei doi își împart responsabilitățile în mod egal.
„Faptul că am semnat un act, nu a schimbat dinamica relației noastre! Noi facem totul împreună! Ne ajutăm! Eu gătesc, el spală vasele! Anul acesta, îmi doresc o îmbunătățire pe plan profesional și chiar să schimbam domiciliul. Vreau o casă cu curte pentru căței, să se joace în voie”, a mai spus fosta prezentatoare de la „Roata Norocului”, pentru Click!.