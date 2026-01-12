B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show

Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 10:59
Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show
Marian Godină Sursa foto Facebook
Cuprins
  1. Marian Godină participă la Survivor România
  2. Cum își justifică participarea la emisiune
  3. Marian Godină rămâne misterios

Marian Godină se va număra printre concurenții emisiunii Survivor România 2026. Misterios, polițistul a anunțat că va pleca din țară, pentru mai multă vreme, explicând demersurile pe care le-a făcut.

Marian Godină participă la Survivor România

Polițistul care a cunoscut celebritatea ca influencer a negociat, zilele acestea, și a semnat un contract cu realizatorii emisiunii Survivor România. Marian Godină va participa la următoarea ediție a show-ului, conform unor surse citate de Libertatea. Emisiunea este realizată de postul de televiziune Antena 1 care a preluat show-ul după ce, în trecut, a fost difuzat de Kanal D și Pro TV.

Odată ce a ajuns la înțelegere cu postul TV, Godină urmează să se îmbarce într-un avion cu destinația Repulica Dominicană. Show-ul se filmează în această insulă, în junglă. Emisiunea este difuzată în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20.00. Iar în următoarele etape ale competiției, în junglă își va face apariția și polițistul influencer.

Godină și-a anunțat plecarea din țară, într-o postare pe Facebook, fără să dea detalii despre destinație. Misterios a spus că următoarele postări pe contul său vor fi făcute de soție, Georgiana. Aceasta în vreme ce el va fi plecat pentru câteva luni din țară.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde”, a transmis polițistul.

Cum își justifică participarea la emisiune

Deși nu a spus în mod explicit că va concura în cadrul Survivor, Marian Godină a spus, în mesajul de pe Facebook, că va pleca din țară pentru a câștiga bani. În postarea explicativă, a dat detalii despre aranjamentele legale pe care le-a făcut pentru a evita acuzațiile ulterioare.

„Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. ​Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul «pentru creșterea copilului». M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea”, și-a început explicațiile polițistul.

Având în vedere situația, pentru a evita neplăcerile și comentariile ulterioare, a ales să-și înceteze concediul de creștere al copilului. În schimb, pentru a putea pleca, pentru cele câteva luni, și-a luat concediu fără plată.

„În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a transmis Godină.

Marian Godină rămâne misterios

Luni dimineață, polițistul a postat o nouă fotografie, din aeroport, înainte de îmbarcare spre destinația din Republica Dominicană. Marian Godină a păstrat misterul, postând un scurt comentariu, alături de fotografie, fără să dea detalii despre călătorie.

„Cine se trezește de dimineață departe ajunge!”, a scris el.

În schimb, fanii săi au fost mult mai expliciți în comentarii. Cei mai mulți l-au felicitat și i-au urat succes în ceea ce urmează. Unul dintre aceștia a dezvăluit, chiar, că polițistul Godină va face parte din echipa Faimoșilor. Internautul părea dezamăgit, spunând că această tabără este „cea mai nocivă” din toate edițiile show-ului.

„Tabăra Faimoșilor este cea mai toxică dintre toate editiile, și din păcate el acolo va ajunge”, a scris internatul care se identifică cu numele Costel Mihalcea.

Tags:
Citește și...
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
Monden
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă
Monden
S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Monden
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
Monden
Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
Monden
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
Monden
Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
Monden
Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
Monden
Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
Monden
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Monden
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Ultima oră
12:16 - Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
12:13 - Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
12:11 - Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)
12:05 - Animalele care „plâng” după partener. Studiul care schimbă tot ce știam despre coioți
11:51 - Anchetă epidemiologică declanșată după ce trei persoane au fost depistate cu râie. Când și unde au fost confirmate primele cazuri
11:42 - Ilie Bolojan, scene inedite la Oradea. S-au rugat pentru șeful Guvernului (VIDEO)
11:39 - Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
11:36 - Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
11:27 - Plagiatul lui Radu Marinescu. Cine vrea să îl dea afară din Guvern și de ce
11:21 - Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele