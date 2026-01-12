Marian Godină se va număra printre concurenții emisiunii Survivor România 2026. Misterios, polițistul a anunțat că va pleca din țară, pentru mai multă vreme, explicând demersurile pe care le-a făcut.

Marian Godină participă la Survivor România

Polițistul care a cunoscut celebritatea ca influencer a negociat, zilele acestea, și a semnat un cu realizatorii emisiunii Survivor România. Marian Godină va participa la următoarea ediție a show-ului, conform unor surse citate de Libertatea. Emisiunea este realizată de postul de televiziune care a preluat show-ul după ce, în trecut, a fost difuzat de Kanal D și Pro TV.

Odată ce a ajuns la înțelegere cu , Godină urmează să se îmbarce într-un avion cu destinația Repulica Dominicană. se filmează în această insulă, în junglă. Emisiunea este difuzată în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20.00. Iar în următoarele etape ale competiției, în junglă își va face apariția și polițistul influencer.

Godină și-a anunțat plecarea din țară, într-o postare pe Facebook, fără să dea detalii despre destinație. Misterios a spus că următoarele postări pe contul său vor fi făcute de soție, Georgiana. Aceasta în vreme ce el va fi plecat pentru câteva luni din țară.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde”, a transmis polițistul.

Cum își justifică participarea la emisiune

Deși nu a spus în mod explicit că va concura în cadrul Survivor, Marian Godină a spus, în mesajul de pe Facebook, că va pleca din țară pentru a câștiga bani. În postarea explicativă, a dat detalii despre aranjamentele legale pe care le-a făcut pentru a evita acuzațiile ulterioare.