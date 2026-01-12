Marian Godină participă la Survivor România

Marian Godină se va număra printre concurenții emisiunii Survivor România 2026. Misterios, polițistul a anunțat că va pleca din țară, pentru mai multă vreme, explicând demersurile pe care le-a făcut.
Polițistul care a cunoscut celebritatea ca influencer a negociat, zilele acestea, și a semnat un contract cu realizatorii emisiunii Survivor România. Marian Godină va participa la următoarea ediție a show-ului, conform unor surse citate de Libertatea. Emisiunea este realizată de postul de televiziune Antena 1 care a preluat show-ul după ce, în trecut, a fost difuzat de Kanal D și Pro TV.
Odată ce a ajuns la înțelegere cu postul TV, Godină urmează să se îmbarce într-un avion cu destinația Repulica Dominicană. Show-ul se filmează în această insulă, în junglă. Emisiunea este difuzată în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20.00. Iar în următoarele etape ale competiției, în junglă își va face apariția și polițistul influencer.
Godină și-a anunțat plecarea din țară, într-o postare pe Facebook, fără să dea detalii despre destinație. Misterios a spus că următoarele postări pe contul său vor fi făcute de soție, Georgiana. Aceasta în vreme ce el va fi plecat pentru câteva luni din țară.
Deși nu a spus în mod explicit că va concura în cadrul Survivor, Marian Godină a spus, în mesajul de pe Facebook, că va pleca din țară pentru a câștiga bani. În postarea explicativă, a dat detalii despre aranjamentele legale pe care le-a făcut pentru a evita acuzațiile ulterioare.
„Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul «pentru creșterea copilului». M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea”, și-a început explicațiile polițistul.
Având în vedere situația, pentru a evita neplăcerile și comentariile ulterioare, a ales să-și înceteze concediul de creștere al copilului. În schimb, pentru a putea pleca, pentru cele câteva luni, și-a luat concediu fără plată.
„În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a transmis Godină.
Luni dimineață, polițistul a postat o nouă fotografie, din aeroport, înainte de îmbarcare spre destinația din Republica Dominicană. Marian Godină a păstrat misterul, postând un scurt comentariu, alături de fotografie, fără să dea detalii despre călătorie.
„Cine se trezește de dimineață departe ajunge!”, a scris el.
În schimb, fanii săi au fost mult mai expliciți în comentarii. Cei mai mulți l-au felicitat și i-au urat succes în ceea ce urmează. Unul dintre aceștia a dezvăluit, chiar, că polițistul Godină va face parte din echipa Faimoșilor. Internautul părea dezamăgit, spunând că această tabără este „cea mai nocivă” din toate edițiile show-ului.
„Tabăra Faimoșilor este cea mai toxică dintre toate editiile, și din păcate el acolo va ajunge”, a scris internatul care se identifică cu numele Costel Mihalcea.