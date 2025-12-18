Mai multe hipermarketuri din au fost sancționate cu amenzi totale de aproape 18 milioane de lei de către inspectorii antifraudă, după ce au încălcat regulile privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Acțiunea face parte dintr-un control național al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, care a vizat perioada august-noiembrie 2025.

Scopul controalelor ANAF

DGAF a desfășurat controale la nivel național pentru a verifica respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 67/2023, care impune măsuri temporare de combatere a creșterii excesive a prețurilor la anumite produse alimentare de bază.

„Acțiunile de control ANAF Antifraudă vor continua și în perioada sărbătorilor de iarnă, interval caracterizat prin creșterea cererii de consum și în care există un risc sporit de majorare nejustificată a prețurilor”, a informat ANAF, citat de Adevărul.

Principalele obiective ale controalelor au fost:

verificarea modului de aplicare a plafoanelor de adaos comercial;

analiza structurii prețurilor pe întreg lanțul de aprovizionare;

identificarea practicilor comerciale neconforme;

protejarea consumatorilor, în special în perioade cu presiune ridicată asupra prețurilor.

Amenzi aplicate hipermarketurilor

Nerespectarea OUG nr. 67/2023 atrage răspundere contravențională, cu amenzi între 100.000 și 2.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Până în prezent, DGAF a verificat 19 operatori economici, în special hipermarketuri și puncte de lucru ale acestora, analizând fluxurile comerciale ale produselor supuse plafonării.

În urma controalelor, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.800.000 de lei, dintre care 10 amenzi au vizat hipermarketuri.

Produsele vizate de plafonarea adaosului comercial

Plafonarea se aplică unor produse de bază destinate consumului populației, precum:

pâine albă simplă (300–500 g), lapte de vacă 1 l, brânză telemea vrac, iaurt simplu 200 g, făină albă de grâu 1 kg;

mălai 1 kg, ouă calibrul M, ulei de floarea-soarelui 2 l, carne proaspătă de pui și porc;

legume și fructe proaspete vrac, cartofi, zahăr alb tos 1 kg, smântână 12%, unt 250 g, magiun 350 g.

Operatorii economici din producție, distribuție și retail au obligația de a respecta limitele maxime de adaos comercial, măsură prelungită până la 31 martie 2026.

Continuarea controalelor

DGAF va continua activitățile de monitorizare și control, cu accent pe hipermarketuri, operatori de import și achiziții intracomunitare, precum și pe fluxurile comerciale cu risc fiscal ridicat.

Acțiunile sunt menite să prevină creșterea nejustificată a prețurilor în perioada de iarnă, când consumul crește semnificativ.