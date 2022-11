ANAF scoate la licitație mașini la preţuri mici. Care sunt ofertele

ANAF scoate la vânzare mai multe autoturisme confiscate la prețuri sub nivelul pieței,în cadrulunor licitații organizate în toată țara.

Mașinile scoase la vânzare de ANAF

Printre autoturismele vândute se numără un Citroen Berlingo N1 model 1,9 D culoare alb, caroserie: FURGON, 3 uși, 2 locuri, an fabricație: 2001. Prețul de pornire al licitației este de 5.495 lei. Licitația are loc pe 25 noiembrie în orașul Cugir, scrie .

Nu este singurul autoturism cu un preț de pornire sub nivelul pieței. Un alt autoturism este un Mercedes-Benz culoare albastru, caroserie: Berlină, 5 locuri, an fabricație: 2002, combustibil: diesel, putere: 125 KW, Capacitate cilindrică: 2685 CMC. Prețul de pornire al licitației este de 3.861 lei. Licitația are loc pe 25 noiembrie tot în orașul Cugir.

Autoturism marca Skoda model Octavia, caroserie: COMBI, an fabricație: 2003. Prețul de pornire al licitației este de 7.562 lei. Licitația are loc pe 7 decembrie în orașul Aiud.

Pentru licitaţiile care se vor organiza în Bucureşti, la sediul ANAF, în data de 23 noiembrie 2022, preţul total de pornire a licitaţiilor pentru 34 de gropuri care cuprind obiecte din aur, argint şi pietre preţioase este de peste 1,5 milioane de lei.

În 16 noiembrie 2022, la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri din localitatea Braşov se va organiza licitaţie pentru valorificarea a două gropuri, un grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 65.078,22 lei şi un grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 326.647,03 lei.