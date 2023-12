Analist, despre acordul istoric privind migrația în UE: România este vizată în mod direct. Este posibil ca la un moment dat să se intensifice sosirile și pe Marea Neagră (VIDEO)

Eurodeputații și reprezentanții statelor UE au ajuns la un acord istoric pentru reforma sistemului european de migrație, iar situația a fost comentată de analistul Răzvan Pantelimon, miercuri, la Știrile B1 TV prezentată de Irina Petraru.

Analistul Răzvan Pantelimon, pe B1 TV, despre acordul privind migrația în UE

„Ceea ce avem noi acum este un acord politic de principiu, putem spune așa. El urmează să fie definitivat ulterior și urmează apoi să fie aprobat atât de Consiliul Uniunii Europene, cât și de către Parlament, adică mai sunt niște etape procedurale până să intre în vigoare. Este, bineînțeles, foarte important faptul că s-a ajuns la acest acord politic, care se caută de trei ani de zile, însă nu știu dacă avem motive să fim foarte optimiști, pentru că am văzut deja, Ungaria și Slovacia, prin vocile miniștrilor de externe, spun că nu vor accepta acest acord”, a explicat analistul de politică externă.

„România, într-adevăr, fiind țară de frontieră a Uniunii Europene, este vizată în mod direct de dispozițiile acestuia dacă, repet, el va intra în vigoare. Noi, din fericire, nu am cunoscut fluxuri migratorii foarte importante. Vorbim de migrația, în general, cea din zonele de conflict, din nordul Africii, nu vorbim de migrația din Ucraina, care are un caracter special. Nu am avut astfel de situații, însă este posibil ca la un moment dat să se intensifice sosirile și pe Marea Neagră, și poate și pe ruta balcanică, inclusiv prin România”, a adăugat Răzvan Pantelimon.

„Discuția legată de cotele acelea de refugiați și de posibila amenda dacă un stat refuză cotele respective cred că va fi foarte importantă în contextul alegerile europarlamentare. Să nu uităm, totuși, că în iunie anul viitor vom avea alegeri europarlamentare. Deja migrația este o temă importantă”, a mai spus el.