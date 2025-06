Andrew Tate, petrecere în curtea Muzeului Brukenthal: „Nu m-am distrat niciodată atât de mult pentru 15 lei” (VIDEO)

Andrew Tate, influencerul acuzat de trafic de persoane și proxenetism, a organizat o petrecere în curtea Casei Altemberger, care găzduiește colecțiile Muzeului de Istorie din cadrul Muzeului Național Brukenthal.

Andrew Tate a postat un clip video pe platforma X în timp ce era înconjurat de o dansatoare, fuma trabuc și se juca Tetris.

„Am cumpărat un joc Tetris în drum spre petrecere. Nu m-am distrat niciodată atât de mult pentru 15 lei. Voi stabili recordul mondial de scoruri. Femei, plecați, lăsați-mă singur”, a scris Tate pe X.

Bought an old school black and white Tetris game on the way to the party.

Never had so much fun for 15lei

I will set the world record high score WOMEN BE GONE LEAVE ME ALONE.

— Andrew Tate (@Cobratate)