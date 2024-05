Angajații Guvernului rămân în grevă japoneză și cer salarii mai mari: „Avem un important aport la dezvoltarea economică a țării” (VIDEO)

Angajații Guvernului încă sunt în grevă japoneză. Asta după ce premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, le-a refuzat majorarea salariului de bază cu 30%, informează B1 TV. Salariații spun că vor protesta până când revendicările lor vor fi soluționate. EI au cerut o întâlnire cu Ciolacu.

Declarații pe acest subiect a făcut Noni Iordache, președintele sindicatului angajaților din aparatul de lucru al Guvernului, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Amintim că funcționarii din Parlament au anunțat că se solidarizează cu și

Angajații Guvernului cer o mărire de salariu

„Deocamdată nu am primit niciun răspuns (la invitația adresată lui Ciolacu). Noi am lansat și un apel public, printr-un comunicat de presă sâmbătă. Așteptăm decizia dumnealui”, a declarat Iordache.

El a precizat că au avut negocieri cu Mircea Abrudea, secretarul general al Guvernului, și cu Mihai Ghigiu, șeful cancelariei premierului.

„Am avut amânări, am avut înțelegere, am fost eleganți, diplomați, am zis că, fiind vârful administrației publice, nu trebuie să ieșim în stradă, dar… asta e. Din păcate, trebuie să facem ceva pentru că, așa cum am punctat în comunicat, avem o importanță majoră și un important aport la dezvoltarea economică a țării.

Din august 2022 – și de atunci nu sunt mari majorări, doar cea din decembrie de 5% – pentru consilier asistent salariul bet era – nu sporuri

sau ce se scrie prin presă că avem fel și fel de alte sume care vin cu salariul – era de 3.215, maximum e undeva la 6.500 pentru consilier superior gradația 5, ceea ce înseamnă vechime peste 25 de ani”, a continuat liderul de sindicat.

Acesta a precizat apoi că foarte puțini angajați primesc sporuri, dând exemplul celor care se ocupă de programele ce țin de PNNR: „Nu cred că sunt mai mult de 80 din 550”.

Fluctuație de personal de peste 50% la Secretariatul General al Guvernului

Liderul de sindicat Noni Iordache a mai spus că există „o fluctuație de personal foarte mare”.

„Din analiza făcută recent la nivelul Secretariatul General al Guverului, rezultă că fluctuația de personal e de 271 de persoane, în condițiile în care SGG, nu vorbim de subordonate, are personal de 550-560 de angajați. Deci o fluctuație de 50%. Unii au venit, unii s-au detașat și n-au vrut să rămână aici, sunt mai multe situații.

Noi vom continua. Decizia de a protesta în stradă aparține tuturor angajaților. Vom decide. Însă adresăm încă o dată rugămintea de a fi primiți și de a fi ascultați, că suntem până la urmă din familia profesională a dumnealor și le sprijinim activitatea încă din prima zi de numire în funcție”, a continuat sindicalistul.

Întrebat dacă iau în calcul blocarea activității Guvernului, Noni Iordache a răspuns: „Nu știu să vă spun acum, nu știu”.