Acasa » Eveniment » ANM a anunțat cod galben de caniculă în 21 de județe

ANM a anunțat cod galben de caniculă în 21 de județe

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 09:28
ANM a anunțat cod galben de caniculă în 21 de județe
Sursa foto: Freepik

Meteorologii au anunțat sâmbătă, 9 august, că, începând cu ora 12:00, intră în vigoare o avertizare de cod galben de caniculă, valabilă pentru 21 de județe.

Cuprins

  • Care sunt județele vizate
  • Cod portocaliu de caniculă
  • Vremea în Capitală

Care sunt județele vizate

Județele vizate sunt Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și București, conform Admnistrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vremea va fi caniculară și se va resimți disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade.

Avertizarea este în vigoare de sâmbătă de la ora 12.00 până duminică la ora 10.00.

Cod portocaliu de caniculă

De duminică până luni, 10-11 august, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă valabil în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni, canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

Vremea în Capitală

În București va fi valabilă o avertizare de cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în intervalul 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00.

