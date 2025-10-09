B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Anna Leu, la 3 luni de la moartea lui Mihai Leu: „Ai lipsit… dar ai fost”

Anna Leu, la 3 luni de la moartea lui Mihai Leu: „Ai lipsit… dar ai fost”

Selen Osmanoglu
09 oct. 2025, 13:20
Anna Leu, la 3 luni de la moartea lui Mihai Leu: „Ai lipsit… dar ai fost”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Mesajul Annei Leu
  3. 1 iulie 2025

Anna Leu, soția lui Mihai Leu, a fost prezentă sâmbătă, 4 octombrie, și duminică, 5 octombrie, la etapa a VIII-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă (CNVC). După eveniment, aceasta a transmis un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

Ce s-a întâmplat

Etapa a VIII-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă (CNVC), organizată de AMC Racing – club fondat de Mihai Leu și condus în prezent de Anna Leu, s-a desfășurat sâmbătă, 4 octombrie, și duminică, 5 octombrie, pe celebrul Drumul Poienii, traseul care face legătura între Brașov și Poiana Brașov. Evenimentul s-a derulat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), conform Click.

După campionat, Anna Leu a transmis un mesaj emoționant pe pagina de Facebook. Acolo și-a expirmat dorul față de soțul ei, Mihai Leu, la 3 luni de la moartea acestuia.

Mesajul Annei Leu

„La Brașov te-am simțit în fiecare clipă… în emoția oamenilor, în zâmbetele lor, în liniștea dintre manșe. Ai lipsit… dar ai fost. Totul a vorbit despre tine — despre omul, campionul și sufletul care continuă să inspire. A fost pentru tine, cu dor și cu toată iubirea din lume”, a scris Anna Leu pe Facebook.

1 iulie 2025

Mihai Leu a murit luni, 1 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani. Fostul campion mondial la box și multiplu campion la raliuri era internat în stare gravă la Institutul Clinic Fundeni, unde fusese adus cu un elicopter în 21 iunie, în urma unei hemoragii, conform Adevărul. El suferea de insuficienţă pulmonară şi metastaze pulmonare. Mai mult, aflase în 2014 că are cancer la colon.

Mihai Leu a fost primul român care şi-a trecut numele pe lista campionilor mondiali la box profesionist. În 1997, sportivul din Hunedoara a cucerit centura mondială la categoria semi-mijlocie a versiunii World Box Organization (WBO), după ce l-a învins la capătul a 12 reprize pe panamezul Santiago Samaniego.

