Trionda este mingea oficială a Campionatului Mondial de Fotbal care se va disputa, anul viitor, în Canada, Mexic și SUA. a prezentat oficial balonul cu care se vor juca meciurile turneului final.

De unde vine numele noului balon Trionda

Mingea oficială a Campionatului Mondial, care se va disputa în 2026, în perioada 11 iunie – 19 iulie, a fost realizată de . Trionda, numele ales, se traduce, din spaniolă, în „trei valuri”. Este o trimitere directă la cele trei state gazdă, Canada, Mexic și Statele Unite. Colorată în roşu, verde şi albastru, mingea are un model în formă de triunghi, semn al uniunii dintre cele trei naţiuni gazdă.

„Mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26 a sosit şi este superbă! Sunt fericit şi mândru să vă prezint TRIONDA. Adidas a creat o altă minge iconică pentru Cupa Mondială FIFA, cu un design care întruchipează unitatea şi pasiunea ţărilor gazdă de anul viitor: Canada, Mexic şi Statele Unite”, a notat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pe Instagram.

Președintele forului mondial al fotbalului s-a arătat nerăbdător să vadă mingea creată de producătorul german de echipament sportiv în jocurile oficiale de la Mondialul american.

„Abia aştept să văd această frumoasă minge lovind plasa porţii. Numărătoarea inversă pentru cea mai mare Cupă Mondială FIFA din toate timpurile a început – şi mingea este în joc!”, a mai transmis Infantino.

🌟 Trionda 🌟 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)

TRIONDA ⚽️

get yours here: — adidas Football (@adidasfootball)

TRIONDA 😍 The official match ball for the 2026 is here. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — Major League Soccer (@MLS)

Ce caracteristici are noul balon oficial al FIFA

Trionda a fost decorată cu o serie de componente specifice fiecăreia dintre țările organizatoare a Cupei Mondiale de anul viitor. Pe de-o parte creatorul balonului a pus frunza de arţar, un element caracteristic al Canadei. Pe de altă parte, a fost imprimat vulturul, specific statului Mexic. Iar cea de-a treia imagine simbol este steaua, reprezentativă pentru Statele Unite ale Americii

În plus, mai multe decorații aurii sunt de natură să omagieze Trofeul Cupei Mondiale al FIFA. Totodată, mingea a fost decorată cu mai multe pictograme în relief, care sunt vizibile doar de aproape. Rolul acestora este de a îmbunătăți aderenţa noii mingi, Trionda, la lovire sau dribling, în condiții de umiditate.

De altfel, la fel ca și alte mingi de fotbal, aceasta a fost creată pe baza tehnologiei „connected ball”. Astfel, a fost dotată cu un cip senzor de mişcare de ultimă generaţie, care oferă informaţii detaliate, despre fiecare element al mişcării mingii. Informațiile sunt transmise către sistemul de arbitraj video, în timp real, ceea ce eficientizează procesul de decizie al arbitrilor, inclusiv în ceea ce privește cazurile de offside.

Big summer loading for our Gunners 📶 Introducing the TRIONDA, official match ball for the 2026 World Cup 🏆 🤝 — Arsenal (@Arsenal)

🔥 EL MÁS ESPERADO 🔥 Gianni Infantino, presidente de FIFA, se pronunció luego de la presentación del balón oficial del mundial 2026 🏆 “Estoy feliz y orgulloso de presentar el balón ‘trionda’ oficial del mundial EEUU, México y Canadá”. — Ecuagol (@ECUAGOL)

Fotbaliștii români se uită cu emoție la Trionda

Echipa națională de fotbal a Românie privește cu emoție, dar și cu îngrijorare către clasamentul grupei preliminare a Campionatului Mondial, de anul viitor. Sunt șanse mici ca selecționata lui să mai prindă o calificare directă la turneul final unde se va juca cu Trionda.

Speranțele românilor, pentru o calificare la competiția de pe continentul american, sunt pentru un baraj cu o echipă convenabilă.

În acest moment, grupa preliminară din care face parte România este condusă de Bosnia și Herțegovina și Austria, fiecare echip acumulând câte 12 puncte. Naționala României, ocupă abia al treilea loc cu șapte puncte, urmată de Cipru, pe locul patru, cu patru puncte, și selecționata din San Marino, fără vreun punct acumulat.

Pentru turneul final al Cupei Mondiale la Fotbal, din America, s-au înscris peste 4,5 milioane de fani din 216 țări și teritorii. Aceștia vor participa la tombola organizată de FIFA, prima etapă din cele multe, pentru obținerea unui bilet la turneul final.