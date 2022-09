Armata Rusiei, incapabilă să efectueze operațiuni complexe pe scară largă. Marea Britanie a comparat prestația militară rusă din Ucraina cu exercițiul Vostok 22

Prestația militară a Rusiei în Ucraina arată că exercițiile sale militare strategice au eșuat în a susține capacitatea armatei ruse de a efectua operațiuni pe scară largă, spune Ministerul britanic al apărării în cel mai recent raport al său despre războiul lansat de Vladimir Putin.

Cu această ocazie, Londra a precizat că în sudul Ucrainei se dau în continuare lupte grele.

„Lupte grele continuă în sudul Ucrainei, inclusiv bombardamente în districtul Enerhodar, în apropiere de Centrala Nucleară Zaporojia ocupată de ruși”, susține Ministerul britanic al apărării.

Autoritățile britanice au vorbit despre exercițiul Vostok și l-au comparat cu prestația militară rusă din Ucraina.

„În ciuda războiului din Ucraina, pe 1 septembrie, armata rusă a început exercițiul Vostok 22, Exercițiul său Strategic Comun anual, marcând culminarea anului de antrenament militar. Rusia a susținut public că vor participa 50.000 de trupe, cu toate acestea, este puțin probabil ca mai mult de 15.000 de membri ai personalului să fie implicați activ în acest an. Asta înseamnă în jur de 20% dintre forțele care au participat la ultimul exercițiu Vostok, în 2018”, a adăugat Ministerul britanic al apărării.

„Prestația militară a Rusiei în Ucraina a evidențiat că exercițiile militare strategice ale Rusiei, precum Vostok, au eșuat în a susține capacitatea armatei de a efectua operațiuni complexe pe scară largă. Astfel de evenimente sunt regizate din plin, nu încurajează inițiativa și vizează în primul rând să impresioneze liderii ruși și audiențele internaționale”, a continuat instituția britanică.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 September 2022

Find out more about the UK government's response:

🇺🇦 🇺🇦

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ)