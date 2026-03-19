Antena 1 a făcut anunțul despre Asia Express. Ce se întâmplă cu sezonul 9

Antena 1 a făcut anunțul despre Asia Express. Ce se întâmplă cu sezonul 9

Ana Maria
19 mart. 2026, 14:53
Sursa foto: America Express Romania
Cuprins
  1. Antena 1 a confirmat! De ce este special traseul ales pentru noul sezon
  2. Cum au arătat sezoanele anterioare ale emisiunii
  3. Antena 1 a confirmat! Ce s-a schimbat în formatul emisiunii de-a lungul timpului
  4. Cine a câștigat cel mai recent sezon Asia Express

Antena 1 a confirmat oficial revenirea unuia dintre cele mai urmărite reality show-uri din România. Noul sezon Asia Express promite o experiență complet diferită, cu un traseu spectaculos inspirat din istorie.

Conform anunțului publicat pe pagina oficială a emisiunii, concurenții vor porni pe celebrul Drum al Mătăsii, traversând Uzbekistan și China.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.”, se arată în mesajul publicar pe pagina oficială de Facebook.

Antena 1 a confirmat! De ce este special traseul ales pentru noul sezon

Alegerea Drumului Mătăsii a stârnit rapid reacții în rândul fanilor. Ruta este una dintre cele mai vechi și fascinante căi comerciale din lume, cunoscută pentru diversitatea culturală și peisajele impresionante.

Noul sezon promite nu doar probe dificile, ci și o incursiune autentică în culturi diferite, departe de zonele turistice obișnuite.

Cum au arătat sezoanele anterioare ale emisiunii

De-a lungul anilor, Asia Express a purtat concurenții în destinații exotice și provocatoare. Primul sezon a avut loc în Vietnam, Laos și Cambodgia, fiind câștigat de Raluka și Ana Baniciu.

Sezonul al doilea s-a desfășurat în Sri Lanka și India, unde trofeul a fost câștigat de CRBL și Oase. În sezonul 3, competiția a ajuns în Filipine și Taiwan, iar câștigători au fost Răzvan Fodor și Sorin Bontea.

Antena 1 a confirmat! Ce s-a schimbat în formatul emisiunii de-a lungul timpului

Sezonul 4 a continuat aventura în Turcia, Georgia și Iordania, fiind câștigat de Mihai Petre și soția sa, Elwira. Ulterior, show-ul a fost rebranduit temporar în „America Express”, mutând acțiunea în America Latină, potrivit Cancan.

Sezonul 5 a avut loc în Mexic, Guatemala și Columbia, iar sezonul 6 în Argentina, Paraguay și Brazilia.

Cine a câștigat cel mai recent sezon Asia Express

Formatul a revenit la denumirea inițială odată cu sezonul 7, desfășurat în Thailanda, Malaezia și Indonezia.

Cel mai recent sezon, al optulea, a dus concurenții prin Filipine, Vietnam și Coreea de Nord. Finala, desfășurată la Seul, a fost câștigată de echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș, după o competiție intensă.

Noul sezon Asia Express se anunță unul dintre cele mai spectaculoase de până acum, atât prin traseu, cât și prin provocările pregătite pentru concurenți.

