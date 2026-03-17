B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sri Lanka introduce miercurea ca zi liberă pentru a economisi combustibil

Sri Lanka introduce miercurea ca zi liberă pentru a economisi combustibil

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 09:09
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Măsuri de austeritate în Asia
  2. Cum va funcționa săptămâna de patru zile în Sri Lanka
  3. Creșterea prețurilor petrolului

Sri Lanka a decis ca fiecare zi de miercuri să fie liberă pentru instituțiile publice, ca parte a măsurilor de economisire a combustibilului, în contextul creșterii prețurilor la petrol după izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Președintele Anura Kumara Dissanayake a avertizat că țara trebuie să fie pregătită pentru cele mai dificile scenarii.

Măsuri de austeritate în Asia

Aceasta este cea mai recentă măsură de austeritate din regiune, de când Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru transportul petrolului, a fost blocată. Aproximativ 90% din petrolul și gazele care au trecut prin strâmtoare anul trecut aveau ca destinație Asia, cea mai mare regiune importatoare de petrol din lume, notează BBC.

Alte țări asiatice au adoptat măsuri similare pentru a reduce consumul de energie:

  • În Thailanda, guvernul încurajează oamenii să poarte tricouri cu mânecă scurtă în locul costumelor pentru a reduce dependența de aerul condiționat.
  • În Myanmar, vehiculele private pot circula doar în zile alternative, în funcție de numărul de înmatriculare.
  • În Bangladesh, vacanțele de Ramadan au fost aduse mai devreme în universități, iar autoritățile au introdus întreruperi planificate de energie.
  • În Filipine, angajații guvernamentali lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână, iar președintele Ferdinand Marcos Jr a interzis călătoriile neesențiale în sectorul public și a oferit ajutoare în numerar pentru șoferi, fermieri și pescari.
  • În Vietnam, cetățenii sunt încurajați să stea mai mult acasă, să folosească biciclete, carpooling sau transportul public și să limiteze folosirea vehiculelor personale.

Cum va funcționa săptămâna de patru zile în Sri Lanka

Măsura din Sri Lanka se va aplica și școlilor și universităților, dar nu afectează serviciile esențiale, precum sănătatea sau autoritățile de imigrare. Autoritățile au ales miercurea ca zi liberă suplimentară pentru a evita închiderea birourilor guvernamentale trei zile la rând.

În plus, șoferii trebuie să se înregistreze pentru un „National Fuel Pass”, care raționalizează cantitatea de combustibil disponibilă: 15 litri pentru mașinile personale și 5 litri pentru motociclete. Această măsură, introdusă prima dată în 2022 în timpul celei mai grave crize economice din țară, a stârnit nemulțumirea unor cetățeni.

Creșterea prețurilor petrolului

Prețurile petrolului au crescut semnificativ de când SUA și Israel au început bombardamentele în Iran la sfârșitul lunii trecute, situându-se în prezent în jurul valorii de 100 USD pe baril.

Președintele Anura Kumara Dissanayake a declarat în cadrul unei ședințe de urgență: „Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, dar să sperăm la ce e bun”.

Tags:
Ultima oră
