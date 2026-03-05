Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv

Fostul primar Popescu Piedone primește despăgubiri de 80.000 de euro de la statul român. Piedone a reușit să scape de pușcărie în dosarul Colectiv printr-o cale extraordinară de atac. A cerut despăgubiri. Le-a primit.

Tragedia de la Colectiv a făcut 64 de morți și zeci de răniți.

Inițial, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în legătură cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv.

Mai multe detalii pe .