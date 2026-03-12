După ani întregi de promisiuni, digitalizarea sistemului medical din România pare să intre într-o etapă concretă. La Gala Doctorului Digital 2026, ministrul Sănătății, , a anunțat lansarea unei noi faze a reformei digitale din sănătate.

În următoarele luni ar urma să fie pusă în funcțiune o platformă care va conecta direct pacienții cu furnizorii de servicii medicale. Sistemul va permite accesul pacienților la propriul dosar electronic de sănătate. Ministrul a descris acest pas drept unul „apoteotic”, după 36 de ani de așteptare.

Ce spune Alexandru Rogobete despre viitorul digital al sistemului medical

România face pași importanți spre digitalizarea sistemului de sănătate, susține .

„Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii. Vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul îşi va putea vedea, aș putea spune într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului, se vor putea realiza programări.

Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa.”, a transmis acesta, notează antena3.ro.

Unde funcționează deja spitale digitalizate în România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că procesul de digitalizare a început deja în mai multe unități medicale din țară. Potrivit acestuia, unele spitale funcționează deja în regim digital, demonstrând că este posibilă.

Printre exemplele menționate se numără Spitalul Județean de Urgență Timișoara, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași.