B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Anunțul făcut de Alexandru Rogobete: „Pacientul își va putea vedea dosarul electronic”. Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate

Anunțul făcut de Alexandru Rogobete: „Pacientul își va putea vedea dosarul electronic”. Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate

Ana Beatrice
12 mart. 2026, 09:23
Anunțul făcut de Alexandru Rogobete: „Pacientul își va putea vedea dosarul electronic”. Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate
Sursă Foto: Facebook - Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Ce spune Alexandru Rogobete despre viitorul digital al sistemului medical
  2. Unde funcționează deja spitale digitalizate în România

După ani întregi de promisiuni, digitalizarea sistemului medical din România pare să intre într-o etapă concretă. La Gala Doctorului Digital 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unei noi faze a reformei digitale din sănătate.

În următoarele luni ar urma să fie pusă în funcțiune o platformă care va conecta direct pacienții cu furnizorii de servicii medicale. Sistemul va permite accesul pacienților la propriul dosar electronic de sănătate. Ministrul a descris acest pas drept unul „apoteotic”, după 36 de ani de așteptare.

Ce spune Alexandru Rogobete despre viitorul digital al sistemului medical

România face pași importanți spre digitalizarea sistemului de sănătate, susține ministrul Sănătății.

„Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii. Vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul îşi va putea vedea, aș putea spune într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului, se vor putea realiza programări.

Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa.”, a transmis acesta, notează antena3.ro.

Unde funcționează deja spitale digitalizate în România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că procesul de digitalizare a început deja în mai multe unități medicale din țară. Potrivit acestuia, unele spitale funcționează deja în regim digital, demonstrând că modernizarea sistemului medical este posibilă.

Printre exemplele menționate se numără Spitalul Județean de Urgență Timișoara, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași.

Tags:
Citește și...
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
Eveniment
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Eveniment
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Eveniment
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
Eveniment
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
Un nou Aquapark de 10 milioane € prinde contur în România. Va avea bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Eveniment
Un nou Aquapark de 10 milioane € prinde contur în România. Va avea bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Guvernul analizează noi măsuri: acord cu Republica Moldova, finanțare pentru A1 și modificări legislative
Eveniment
Guvernul analizează noi măsuri: acord cu Republica Moldova, finanțare pentru A1 și modificări legislative
Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
Eveniment
Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
Eveniment
Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
Eveniment
Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
Eveniment
Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
Ultima oră
10:50 - Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
10:36 - În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
10:20 - Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
10:09 - BREAKING NEWS: A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf (VIDEO)
10:08 - Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
09:44 - Conflictul din Israel: peste 9.000 de cereri de despăgubire pentru clădiri, bunuri și vehicule
09:09 - Zelenski, vizită oficială în România. Va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
08:48 - Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
08:39 - Vremea, 12 martie: ceață în sud și est, maxime de până la 19 grade în vest
08:29 - Un nou Aquapark de 10 milioane € prinde contur în România. Va avea bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru