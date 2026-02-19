B1 Inregistrari!
Eveniment » Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național

Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 18:33
Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
Accident cu multiple victime în Iași. Sursa Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce presupune hotărârea adoptată de Guvern
  2. De unde provin fondurile pentru achiziție
  3. În cât timp va fi implementat proiectul

Guvernul a făcut un pas important spre modernizarea serviciilor de urgență, aprobând un proiect amplu care vizează reînnoirea flotei de ambulanțe la nivel național. Investiția are ca obiectiv îmbunătățirea capacității de intervenție rapidă și creșterea siguranței pacienților aflați în situații critice.

Ce presupune hotărârea adoptată de Guvern

Executivul a aprobat o hotărâre care permite demararea achiziției a 1.200 de ambulanțe, într-un proiect evaluat la peste 183 de milioane de euro. Măsura este fundamentată pe necesitatea modernizării asistenței medicale de urgență și pe alinierea serviciilor românești la standarde operaționale actuale.

Investiția vizează dotarea structurilor de intervenție medicală aflate în coordonarea Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, precum și a serviciilor județene și a celui din București-Ilfov.

Nota de fundamentare aprobată subliniază oportunitatea cheltuielilor, având în vedere uzura parcului auto existent și creșterea constantă a solicitărilor de urgență. Autoritățile argumentează că ambulanțele noi vor reduce timpii de răspuns și vor permite intervenții mai sigure, inclusiv în zone greu accesibile. Proiectul este integrat într-o strategie mai largă de consolidare a capacității de răspuns a sistemului medical de urgență, relatează Antena3.

De unde provin fondurile pentru achiziție

Potrivit comunicatului oficial,finanțarea este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în cadrul componentei dedicate sănătății. „Actul normativ adoptat de Guvern urmăreşte finanţarea achiziţiei a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro. De asemenea, urmăreşte şi asigurarea cadrului legal pentru modificarea sursei de finanţare, respectiv de la Programul Dezvoltare Durabilă la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României”, se arată în comunicatul Executivului. 

Contractele subsecvente prevăd achiziția a 1.000 de ambulanțe tip B 4×4 și a 200 de ambulanțe tip C, destinate intervențiilor complexe. Aceste vehicule sunt gândite pentru a acoperi atât intervențiile de bază, cât și pe cele de terapie intensivă mobilă. Alegerea configurațiilor reflectă nevoile reale din teren, inclusiv în zonele rurale sau montane.

În cât timp va fi implementat proiectul

Durata de implementare este estimată la doi ani, cu alocări financiare etapizate pentru 2025 și 2026. Guvernul a transmis că „Finanţarea proiectului de investiţii se asigură din sumele alocate României cu titlul de asistenţă financiară rambursabilă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru investiţia I4 – Modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, aferentă Componentei 12 – Sănătate, prin bugetul MAI, pentru Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumelor anuale aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice”.

