Apa din municipiul Curtea de Argeș și din comunele învecinate primesc vești proaste de la furnizorul local de apă. Rezultatele ultimelor analize confirmă prezența bacteriei ,,Clostridium perfringens” în rețeaua de distribuție. Din acest motiv, apa de la robinet nu poate fi folosită pentru băut sau gătit, ci doar în scopuri menajere.

Această problemă afectează peste 40.000 de persoane care depind de rețeaua administrată de societatea Aquaterm.

De unde provine bacteria și ce spun autoritățile

Problemele au apărut inițial din cauză că apa din canalul Onești era foarte tulbure. Stația de tratare de la Cerbureni nu a mai făcut față volumului mare de sedimente apărut în urma deversărilor din lacul Vidraru. Recent, analizele proprii ale furnizorului și cele de la DSP Argeș au evidențiat prezența bacteriei, ceea ce menține restricția de consum. Furnizorul Aquaterm continuă să trateze apa, însă parametrii de siguranță nu au fost încă atinși.

Surse alternative pentru apa destinată cetățenilor

Pentru a ajuta cetățenii, autoritățile locale și pompierii de la au instalat bazine cu apă potabilă în incinta mai multor școli. O cisternă a pompierilor alimentează constant cele opt puncte de distribuție. De asemenea, reprezentanții Aquaterm au precizat că apa de la forajul mănăstirii și cea de la izvorul de pe strada Progresul sunt sigure pentru consum. În schimb, izvoarele de la Șipot și Valea Danului rămân periculoase și trebuie evitate.

O criză care durează de luni de zile

Potrivit , populația din Curtea de Argeș, Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului nu mai are apă potabilă la robinet de la începutul lunii noiembrie 2025. Criza a fost declanșată de lucrările de retehnologizare de la barajul Vidraru, care au necesitat deversări controlate de apă. Deși au trecut aproape trei luni de la primele avertizări, situația rămâne critică din cauza contaminării.

Bacteria găsită în apa poate provoca afecțiuni digestive grave dacă este ingerată. Lucrările de modernizare de la Hidrocentrala Vidraru au afectat grav calitatea sursei de apă de pe râul Argeș. Până la noi rezultate oficiale, utilizarea filtrelor casnice nu este recomandată pentru obținerea apei de băut.