Platforma online Substack se află în centrul unei controverse, după ce o investigație realizată de The Guardian a dezvăluit că site-ul obține profit din buletine informative care promovează ideologii și antisemite, potrivit

Substack reține un comision de 10% din abonamentele plătite, inclusiv de la publicații care folosesc simboluri precum svastica sau care îl laudă pe Adolf Hitler. Aproximativ 5 milioane de oameni plătesc pentru conținut pe această platformă

Ce impact are platforma online Substack asupra societății

Investigația arată că sistemul de recomandări al platformei direcționează utilizatorii către rețele de conturi extremiste. Danny Stone, directorul Antisemitism Policy Trust, a explicat pericolul acestui fenomen:

„Oamenii pot fi și sunt inspirați de conținutul dăunător online să provoace daune în lumea reală. Teroristul care a atacat sinagoga din Heaton Park nu s-a trezit într-o dimineață și a decis să ucidă evrei; el a fost radicalizat. Sugestiile algoritmice și amplificarea materialelor dăunătoare sunt extrem de grave. Legea privind siguranța online trebuia să abordeze conținutul ilegal, dar se fac foarte puține lucru în privința așa-numitului conținut legal, dar dăunător.”

Stone a avertizat, de asemenea, că dezinformarea online despre Holocaust poate duce la pierderea adevărului istoric:

„S-a înregistrat o scădere a participării și a interesului pentru evenimentele comemorative ale Holocaustului. Știm că nivelul de cunoștințe era deja îngrijorător de scăzut. Când ai negarea Holocaustului, inversarea sau comparațiile, vezi, în general, o diminuare a memoriei Holocaustului. Pe măsură ce ne îndepărtăm, cu mai puțini supraviețuitori, faptele se pot pierde. Trebuie să câștigăm bătălia pentru această narațiune. Acest conținut online provoacă daune extreme, deoarece, dacă nu învățăm lecțiile trecutului, suntem condamnați să îl repetăm.”

Ce spun specialiștii în educație Reacția organizațiilor de educație

Reprezentanții Holocaust Educational Trust au catalogat drept o „rușine” faptul că Substack permite amplificarea materialelor pline de ură. Aceștia au punctat, astfel de idei extremiste trebuie combătute și eliminate cu fermitate, mai ales că antisemitismul este în creștere.

Care este poziția oficială a Substack

Substack nu a răspuns recent solicitărilor de comentarii, însă cofondatorul Hamish McKenzie și-a apărat în trecut decizia de a găzdui orice tip de conținut în numele libertății de exprimare:

„Vreau doar să clarific faptul că nici nouă nu ne plac naziștii – ne-am dori ca nimeni să nu aibă astfel de opinii. Dar unii oameni au aceste opinii și alte opinii extreme. Având în vedere acest lucru, nu credem că cenzura (inclusiv prin demonetizarea publicațiilor) rezolvă problema – de fapt, o agravează. Credem că susținerea drepturilor individuale și a libertăților civile, supunând ideile unui discurs deschis, este cea mai bună modalitate de a elimina puterea ideilor rele. Ne angajăm să susținem și să protejăm libertatea de exprimare, chiar și atunci când aceasta doare.”