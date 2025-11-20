Aplicațiile religioase bazate pe inteligență artificială au explodat în popularitate și au ajuns în topul descărcărilor. Pentru mulți oameni, ele au schimbat radical felul în care se raportează la credință și la biserică. În România, astfel de platforme adună deja milioane de utilizatori. Oamenii intră zilnic pentru sprijin emoțional, create special pentru ei sau chiar pentru forme de „spovedanie” virtuală. Pentru unii, aceste aplicații au devenit o punte între tehnologie și viața spirituală.

Cum ajung aplicațiile religioase să înlocuiască sprijinul tradițional

Un student în anul trei la Teologie a ajuns să folosească o aplicație care, pentru mulți, ar părea cel puțin neobișnuită. După o ceartă cu un prieten apropiat, a deschis platforma în căutarea unui sfat. „Recent m-am certat cu un bun prieten de-al meu și chiar am avut nevoie de o îndrumare. M-a ajutat să mă împac cu acest prieten”, a declarat tânărul, notează stirileprotv.ro.

Nu este o excepție. Tot mai mulți tineri apelează la astfel de aplicații de fiecare dată când simt că îi apasă grijile, iar platformele le oferă constant răspunsuri care îi liniștesc și îi ajută să se adune.

La nivel global, astfel de aplicații au strâns deja zeci de milioane de . După săptămâna de probă gratuită, abonamentul anual poate ajunge la 300 de lei. „E mai simplu să discuți așa online cu cineva și să auzi oarecum ceea ce îți place, ce vrei”, a declarat o fată.

Cât de mult ne putem baza pe tehnologie în viața spirituală

Tehnologia poate fi utilă, spun clericii și specialiștii, dar doar dacă este folosită cu responsabilitate.

Un profesor universitar avertizează că riscă să fie percepută ca o soluție universală în zona spirituală. El subliniază că aceasta nu are esență sacră, ci doar reproduce mecanic diferite idei.

„Pot reprezenta anumite surse de informare, de exemplu anumite aspecte din viața bisericească, dar trebuie să le receptăm cu discernământ”, a precizat și Ioan Dura, diacon Mănăstirea Văcăreștii Noi.

În același timp, unele biserici folosesc tehnologia pentru a veni în ajutorul oamenilor. Credincioșii pot scana un cod QR pentru informații, iar liturghiile sunt transmise online. „Ele sunt destinate în special acelora care, din diverse motive de sănătate sau din alte motive de muncă, nu pot ajunge la biserică”, a spus Ieronim Iacob, monseniorul Bazilicii „ ” din Constanța.

Cum a ajuns o aplicație religioasă să devină un fenomen în România

În România, o aplicație dedicată creștinilor a atras atenția investitorilor după ce a obținut o finanțare impresionantă de 14 milioane de dolari.

În doar un an, platforma a reușit să strângă 10 milioane de utilizatori, un ritm de creștere rar întâlnit în zona aplicațiilor religioase. Popularitatea ei este atât de mare încât a ajuns direct în topul celor mai descărcate programe gratuite de pe mobil.