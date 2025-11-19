B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici

Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici

Iulia Petcu
19 nov. 2025, 18:11
Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce tip de fraudă îi vizează acum pe utilizatori
  2. Cum reușesc atacatorii să câștige încrederea victimelor
  3. Ce recomandări oferă DNSC pentru protejarea utilizatorilor

Tentativele de fraudă online evoluează rapid, iar atacatorii caută metode tot mai convingătoare pentru a păcăli victimele. DNSC atrage atenția că tacticile de tip spoofing s-au intensificat în ultima perioadă. Instituția semnalează că infractorii se folosesc de cereri fictive de credit pentru a obține date confidențiale.

Ce tip de fraudă îi vizează acum pe utilizatori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacurile bazate pe impersonare devin tot mai frecvente. Potrivit instituției, „tentativele de fraudă prin spoofing continuă”, iar metoda preferată este aceea în care „atacatorii folosesc adesea pretextul unei cereri fictive de credit pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și pentru a obține date personale sau financiare”.

Scenariul prezentat de experți arată că astfel de mesaje par credibile pentru mulți utilizatori, mai ales în contextul în care conversațiile sunt inițiate în numele unor instituții cunoscute, relatează spotmedia.ro.

Cum reușesc atacatorii să câștige încrederea victimelor

DNSC explică faptul că tot mai mulți utilizatori au raportat situații în care sunt contactați de persoane ce pretind că lucrează în sistemul bancar. Aceste interacțiuni sunt inițiate inclusiv „prin mesaje trimise pe rețele sociale”. Sub pretextul unei „oferte de creditare”, atacatorii solicită „date sensibile precum informații personale, copii ale actelor sau chiar extrase de cont”.

Tactica este simplă, dar eficientă: prezentarea unei urgențe și promisiunea unor beneficii rapide.

DNSC subliniază că presiunea exercitată asupra victimei este esențială pentru reușita atacului. Instituția avertizează că „prin aceste metode, infractorii creează presiune psihologică și un sentiment fals de urgență, pentru a determina victima să furnizeze rapid informații care nu ar trebui niciodată dezvăluite în mediul online”. Astfel, cei contactați sunt puși în situația de a acționa impulsiv, fără să verifice sursa mesajelor.

Ce recomandări oferă DNSC pentru protejarea utilizatorilor

Instituția reamintește că „instituțiile financiare nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale, iar verificarea identității interlocutorului este esențială înainte de a continua orice discuție”.

DNSC le recomandă utilizatorilor:

  • Să nu divulge informații confidențiale precum CNP, date bancare sau coduri primite prin SMS;
  • Sa întrerupă apelul și să verifice independent identitatea persoanei, folosind numărul oficial al instituției;
  • Să activeze autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile importante.
Tags:
Citește și...
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Eveniment
Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
Eveniment
Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Eveniment
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”
Mirosurile din Ploiești provoacă din nou dispute. Cum răspunde Garda de Mediu la nemulțumirile ploieștenilor
Eveniment
Mirosurile din Ploiești provoacă din nou dispute. Cum răspunde Garda de Mediu la nemulțumirile ploieștenilor
Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov
Eveniment
Scandal cu arme albe și spray lacrimogen în sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise Ilfov
Un medic din Craiova, cercetat. E acuzat că a exploatat o femeie vulnerabilă. Ce ar fi fost obligată victima să facă
Eveniment
Un medic din Craiova, cercetat. E acuzat că a exploatat o femeie vulnerabilă. Ce ar fi fost obligată victima să facă
Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
Eveniment
Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
Eveniment
Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
Eveniment
Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
Eveniment
Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
Ultima oră
19:18 - Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
19:12 - Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
19:02 - Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Catalin Drula
18:41 - Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
18:31 - Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
17:59 - Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”