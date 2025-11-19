Tentativele de fraudă online evoluează rapid, iar atacatorii caută metode tot mai convingătoare pentru a păcăli victimele. DNSC atrage atenția că tacticile de tip spoofing s-au intensificat în ultima perioadă. Instituția semnalează că infractorii se folosesc de cereri fictive de credit pentru a obține date confidențiale.

Ce tip de fraudă îi vizează acum pe utilizatori

(DNSC) avertizează că atacurile bazate pe impersonare devin tot mai frecvente. Potrivit instituției, „tentativele de fraudă prin spoofing continuă”, iar metoda preferată este aceea în care „atacatorii folosesc adesea pretextul unei cereri fictive de credit pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și pentru a obține date personale sau financiare”.

Scenariul prezentat de experți arată că astfel de mesaje par credibile pentru mulți utilizatori, mai ales în contextul în care conversațiile sunt inițiate în numele unor instituții cunoscute, relatează spotmedia.ro.

Cum reușesc atacatorii să câștige încrederea victimelor

DNSC explică faptul că tot mai mulți utilizatori au raportat situații în care sunt contactați de persoane ce pretind că lucrează în sistemul bancar. Aceste interacțiuni sunt inițiate inclusiv „prin mesaje trimise pe rețele sociale”. Sub pretextul unei „oferte de are”, atacatorii solicită „date sensibile precum informații personale, copii ale actelor sau chiar extrase de cont”.

Tactica este simplă, dar eficientă: prezentarea unei urgențe și promisiunea unor beneficii rapide.

DNSC subliniază că presiunea exercitată asupra victimei este esențială pentru reușita atacului. Instituția avertizează că „prin aceste metode, infractorii creează presiune psihologică și un sentiment fals de urgență, pentru a determina victima să furnizeze rapid informații care nu ar trebui niciodată dezvăluite în mediul online”. Astfel, cei contactați sunt puși în situația de a acționa impulsiv, fără să verifice sursa mesajelor.

Ce recomandări oferă DNSC pentru protejarea utilizatorilor

Instituția reamintește că „instituțiile financiare nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale, iar verificarea identității interlocutorului este esențială înainte de a continua orice discuție”.

DNSC le recomandă utilizatorilor: