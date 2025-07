Aproape 10 la Evaluarea Națională, dar nu a fost de ajuns. O elevă din Iași a cerut reevaluarea lucrării

O absolventă a clasei a VIII-a, care a susținut , în sesiunea din această vară, a obținut nota 9,95 la proba de la matematică, . Fata este din Iași și a fost convinsă că merita nota 10, lucru care s-a și întâmplat, până la urmă.

Ioana a știut foarte bine ce a scris în lucrare, dar s-a consultat, de asemenea, cu profesorii. Astfel, a decis că este necesară reevaluarea lucrării, mai ales că doar 5 sutimi o despărțeau de o medie de 10.

Ioana, eleva din Iași: „Eram destul de sigură pe mine”

Ioana a mărturisit că este posibil ca nota sa să fi fost asta, din cauza faptului că a continuat rezolvarea unei probleme pe ultima pagină de examen. Aceasta a mărturisit că e posibil ca profesorul evaluator să nu fi observat.

„Am făcut contestație pentru că știam ce am scris, cum am rezolvat, m-am consultat și cu profesorii. Eram destul de sigură pe mine. Continuasem o problemă pe ultima pagină și bănuiesc că profesorul nu a văzut ce am scris acolo”, mărturisit Ioana Nistor pentru

Câtă pregătire necesită o notă de 10

Adolescenta a mai mărturisit faptul că s-a pregătit intens pentru aceste , iar acum culege roadele muncii ei. Încă de la sfârșitul clasei a VII-a, aceasta a început să lucreze intens, însă un astfel de rezultat este clar că are în spate ani de muncă, de concentrare și de dedicare.

„Este o bucurie foarte mare, pentru că am muncit mult! Mă bucur de rezultatul obținut. M-au susținut părinții, profesorii și prietenii. Am început să mă pregătesc pentru Evaluarea Națională de la sfârșitul clasei a VII-a, am lucrat multe teste și am făcut meditații pentru a consolida ce am învățat la școală”, a adăugat eleva, potrivit aceleiași surse.

Odată cu majorarea notei Ioanei, Iașiul se poate mândri cu 8 elevi de 10. Trei dintre aceștia sunt colegi de-ai Ioanei. Mai exact, colege. Ioana, Maia Constantinescu, Ilinca Maria Dumitru și Sofia Crețu sunt cele patru zeciste, de la Colegiul Național Iași.

Așadar, după municipiul București, Iașiul se poate mândri cu cele mai multe medii de 10, la examenul de Evaluare Națională.