Ariston Genus One, cele mai bune centrale termice pe gaz

Dintre multiplele solutii disponibile pe piata pentru incalzirea pe timp de iarna, cea mai simpla si mai comoda, din toate punctele de vedere, este reprezentata de centrale termice pe gaz. Acestea au un randament ridicat si se preteaza pentru toate tipurile de instalatii de incalzire, inclusiv pentru cea prin pardoseala sau cu ajutorul unor panouri radiante.

Centrale termice pe gaz – avantaje si dezavantaje

Atunci cand alegi o astfel de solutie pentru incalzirea locuintei si pentru un plus de confort, trebuie sa stii la ce sa te astepti. Cele mai importante avantaje de care vei beneficia sunt urmatoarele:

sunt mult mai eficiente la incalzirea spatiilor mari, insa pot fi utilizate cu succes si pentru spatii mici sau medii;

au un randament ridicat, care poate fi optimizat cu ajutorul unui sistem de automatizare;

pot fi reglate cu usurinta cu ajutorul unui termostat;

pot fi utilizate pentru toate tipurile de instalatii de incalzire;

au dimensiuni relativ compacte, astfel incat nu ocupa mult spatiu.

In ceea ce priveste dezavantajele, cel mai important dintre ele se refera la faptul ca instalarea unui astfel de echipament este imposibila in anumite zone, din cauza accesului restrans la reteaua de gaze naturale. Daca insa exista aceasta posibilitate, trebuie luate in considerare si alte cateva elemente.

Este vorba despre faptul ca aceste centrale termice pe gaz necesita verificari mai frecvente si o ingrijire atenta, pentru a elimina riscul scaparilor de gaze. Ele sunt mai zgomotoase decat centralele electrice, in special dupa cativa ani de utilizare. Exploatarea gazului are consecinte directe asupra mediului inconjurator, iar faptul ca aceasta resursa este limitata face posibile cresteri de preturi.

Atunci cand tragi linie, beneficiile sunt mai importante decat dezavantajele, astfel incat e momentul potrivit pentru a verifica oferta existenta in magazinul online QuickShop.ro

Ariston Genus One, excelenta in materie de centrale termice pe gaz

Aceasta gama de produse este proiectata astfel incat sa satisfaca toate cerintele clientului modern. Sunt eficiente, economice, compacte, cu un design placut si conectate la Internet.

Ariston Genus One Net, de exemplu, asigura incalzirea interioarelor si apa calda menajera pentru apartamente si case de pana la 300 de metri patrati. Proiectata de italieni pentru eficienta sporita, are un randament sezonier de 9$%, ceea ce o transforma intr-un produs de top in gama sa. Cand este folosita pentru putere calorica maxima, adica la 30% din putere si 30 de grade Celsius, centrala termica in condensare atinge eficienta de 109,6%, randament superior sustinut de functionarea in condensare si de noile tehnologii implementate in gama din care face parte.

Un alt produs recomandat este Ariston Genus One 35 kW, o centrala termica pe gaz care beneficiaza de o tehnologie de condensare noua, patentata, si se deosebeste de alte modele prin designul sau italian. Aceasta centrala poate fi amplasata mural, are o putere termica de 35 kW si beneficiaza de conectivitate SMART. Echipamentul poate fi utilizat pentru incalzirea incaperilor, dar si pentru incalzirea apei in regim instant, fiind capabil sa atinga clasa energetica A.

Viziteaza magazinul online QuickShop.ro si studiaza gama de centrale termice pe gaz Ariston Genus One! Datorita lor, te vei simti confortabil si in deplina siguranta la tine acasa, indiferent de temperatura de afara!