Artista care interzice Realitatea TV să îi mai folosească melodia. Anca Alexandrescu a transformat-o în imnul suveraniștilor (VIDEO)

Artista care interzice Realitatea TV să îi mai folosească melodia. Anca Alexandrescu a transformat-o în imnul suveraniștilor (VIDEO)

Adrian A
28 nov. 2025, 16:20
Artista care interzice Realitatea TV să îi mai folosească melodia. Anca Alexandrescu a transformat-o în imnul suveraniștilor (VIDEO)
Sursă foto: Facebook/Paula Hriscu
Cuprins
  1. „Le-am interzis să mai difuzeze melodia”
  2. Cum a ajuns melodia pe post de imn al suveraniștilor

Cântăreața Paula Hriscu se delimitează de postul de televiziune Realitatea TV, care i-a folosit melodia „Românie, mândru plai” în ultimul an și care a început să fie asociată cu mișcarea suveranistă.

„Le-am interzis să mai difuzeze melodia”

Cererea Paulei Hriscu a fost publicata pe paginile de Facebook și TikTok, după ce, potrivit artistei, o școală dintr-o zonă a țării ar fi interzis ca piesa să fie cântată de elevi la 1 Decembrie, pe motiv că ar aparține „unei culori politice”.

„A fost interzis ca piesa să fie cântată, după ce s-a aflat că urma să fie interpretată de copii pentru 1 Decembrie. De ce? Pentru că conducerea acelei zone consideră că această piesă aparține unei culori politice și că a fost cumpărată”, afirmă Paula Hriscu.

Drept urmare, artista a interzis celor de la Realitatea TV să îi mai folosească melodia.

„Nu susţin nicio culoare politică, nu am nicio legătură cu politica şi nu voi avea niciodată. Eu fac muzică, nu politică. Am lăsat piesa pe acel canal de televiziune, pe care nici nu vreau să-l menţionez, că m-am supărat, neştiind în ce direcţie va ajunge, pentru că pe mine m-au informat cu totul şi cu totul altceva. Și am lăsat să fie difuzată piesa.

Tot eu am fost cea care nu am mai vrut să se difuzeze pe televiziunea respectivă pentru că am văzut că o luase într-o direcţie în care eu nu am vrut să fie. Repet, eu nu fac politică, nu am ştiut. Am văzut că o ia într-o direcţie în care nu mi-am dorit şi eu am fost cea care am spus Stop, nu mai vreau ca piesa mea să fie difuzată.”, a mai transmis artista.

Cum a ajuns melodia pe post de imn al suveraniștilor

Melodia „Românie, mândru plai” a fost prezentă la mai multe manifestații din Piața Victoriei, unde susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și participanți la proteste organizate de AUR s-au prins în horă pe această piesă.

Într-unul dintre momente, din luna martie a acestui an, Anca Alexandrescu a fredonat la microfon versurile cântecului, fiind acompaniată de Cristela și Călin Georgescu, după cum notează jurnaliștii de la Hotnews.

Iar la Realitatea TV se auzea în fiecare emisiune pe fundal.

