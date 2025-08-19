Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)

revine și în acest an. Va avea loc în perioada 24-26 octombrie, la baza digului . În total, 35.000 de bilete și abonamente vor fi scoase la vânzare începând de miercuri, pe iabilet.ro. Acestea vor costa între 60 și 100 de lei. Prima zi a celui mai mare festival de Halloween din România va fi cu acces gratuit. Pe scena evenimentului vor fi prezenți mai mulți artiști, printre care: Andia, The Urs, Vunk, Trooper, Infected Rain.

Cât va costa abonamentul pentru ambele zile

Ce trupe și artiști celebri vor cânta pe scena de la West Side Hallo Fest

Două luni ne mai despart de ediția a treia a celui mai mare festival de Halloween din România. Primăria Sectorului 6 îl va organiza timp de trei zile, pe 24, 25 și 26 octombrie, la baza digului Lacului Morii, pe o suprafață de 25.000 mp.

În prima zi de festival, care începe la ora 16.00, accesul va fi gratuit, iar sâmbătă și duminică, de la ora 10.00, se va intra pe bază de bilet sau abonament. Biletul va costa 60 de lei, iar abonamentul, pentru ambele zile,100 de lei. Copiii sub 12 ani au gratuitate.

30.000 de bilete și 5.000 de abonamente se pun în vânzare începând de miercuri, 20 august, pe iabilet.ro.

Vineri, 24 octombrie, cântă Aura Sova (câștigătoarea „Vocea României”), Alex & The Fat Penguins, Electric Humidity;

Sâmbătă, 25 octombrie, sunt programați The Urs, Iuliana Beregoi, Andia, Vunk;

Duminică, 26 octombrie, fac show Patron, Dora Gaitanovici, Omul cu Șobolani, veteranii heavy metal Trooper și trupa internațională Infected Rain.

„Ne dorim ca West Side Hallo Fest să fie un festival pentru toți: de la publicul tânăr care descoperă muzică nouă, familii cu copii mici, până la fanii rock care așteaptă cu nerăbdare trupele consacrate. Este o ediție în care mixăm genuri, generații și energii, pentru o experiență unică”, a anunțat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Pe lângă concerte, în cele trei zile de festival vor avea loc ateliere gratuite, spectacole de teatru, dans, atmosferă întreținută de DJ și multe surprize, iar copiii se vor distra la scena mică, acolo unde vor avea loc evenimente dedicate lor.

De asemenea, 60 de vendori vor fi prezenți cu produse culinare, dar și cu decorațiuni, accesorii, bijuterii handmade etc.

Evenimentul se va autosusține financiar din taxa plătită de comercianți, din sponsorizări și din vânzarea biletelor.