Astrologul Alina Bădic: „Anii 2024 și 2025 vor fi afectați de ceea ce am făcut în anul 2023”

Astrolog și realizatoare a emisiunii „360 de grade”, a vorbit, marți, pe B1 TV, la „News Pass”, cu Laura Chiriac despre toate secretele pentru un an 2024 cât mai bun și mai norocos.

2023-2024-2025, sunt ani între care există o legătură foarte strânsă

„Spuneam că avem trei ani în lanț, 2023-2024-2025, sunt ani între care există o legătură foarte strânsă, practic nu ne putem dezice de ceea ce am făcut în 2023, chiar dacă ne vom afla în 2025, pentru că au o simbioză foarte interesantă, se plătesc polițe.

Sunt foarte multe conexiuni între ceea ce am făcut în 2023 și ceea ce urmează în 2025, poate chiar o să sune un pic dur, dar aș recomanda ca în acești trei ani să fim foarte atenți la tot ceea ce ține de cauză și efect, pentru că există o foarte puternică conexiune între tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se declanșează chiar și în intențiile din 2023 și ceea ce va urma în 2025, chiar putem să fim atenți și la persoanele din jurul nostru.

Dacă să spunem o persoană se trezește la realitate în 2023, își dă seama că ce-a făcut până acum nu este bine și se îndreaptă, în 2025 sau în 2024, s-ar putea să găsim acea persoană ca fiindu-i foarte bine și având un destin foarte favorabil pentru că știți cum se spune: mai bine mai târziu decât niciodată.

Fiind ani atât de puternici, cu o energie atât de puternică accelerat pozitivă, atunci când faci o faptă bună, sau dacă te îndrepți, sau îți corectezi un viciu și-l transformi în virtute, pentru că așa ar fi ideal.

În 1 ianuarie trebuie să ne gândim la lucruri constructive

Revenind la 2024 – este un an care e o urmare a anului trecut. Și ideal ar fi să ne uităm chiar din prima zi a anului, anul acesta ar fi bine ca pe 1 ianuarie să fim câteva ore activi și dinamici, să încercăm să ne gândim la niște proiecte constructive, pentru că fiind o zi extraordinar de puternică din punct de vedere al energiei și emoțiilor, orice ne propunem, bineînțeles, ceva care să aibă legătură cu divinitatea și cu destinul nostru, va prinde contur într-un mod foarte, foarte explicit.

Putem să facem acest exercițiu pe 1 ianuarie și să ne consacrăm o oră în care să ne punem o dorință, sau să ne gândim cum am vrea să se prezinte anul. Bilanțul ar fi bine să-l facem chiar zilele acestea până la sfârșitul anului. Până la urmă fiecare, trebuie să înțelegem acest lucrur, cum își așterne așa doarme.

Revenind la data de 1 ianuarie, o zi în care avem un trigon superb pe semne de pământ, ar trebui deci să avem niște proiecte concrete pe care să le punem la punct, să ne gândim măcar la ele, pe data de 1 ianuarie.

Este o zi importantă pentru a înțelege și o greșeală pe care am făcut-o la nivel emoțional, în raport cu un prieten, poate cu amici, poate cu persoane cu care poate într-un fel sau altul am relaționat în 2023.

Nu este suficient să fii într-un context să-l înțelegi. Un alt element foarte important pentru 1 ianuarie 2024, este important să facem lucruri constructive în această zi. Între ora 15 și ora 19 este o perioadă deosebită, Luna și Soarele sunt într-un aspect absolut superb.

Un an care debutează cu multe surprize, în 3 ianuarie Universul ne spune cam așa: Eu am un mesaj foarte important pentru voi, stți puțin linilștiți și veți afla. Ni se comunică ceva legat de factorul nostru de noroc. Trebuie să cam înțelegem și unde am greșit și unde ni s-a greșit și unde este ceva atât de puternic încât nu putem schimba.”