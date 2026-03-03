Un incendiu „limitat” a izbucnit în noaptea de luni spre marţi la ambasada americană din Riad, în urma unui atac cu , potrivit Ministerului Apărării din Arabia Saudită. Incidentul vine într-un context regional tensionat, iar preşedintele american Donald Trump a transmis că Statele Unite vor răspunde „în curând” la acest atac.

Incendiul, provocat de două drone

Potrivit autorităţilor saudite, atacul a vizat direct ambasada Statelor Unite din capitala regatului, scrie Agerpres.

„Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat şi pagube materiale minore clădirii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

O sursă apropiată armatei saudite a declarat pentru AFP, sub protecţia anonimatului pentru a putea discuta despre această problemă sensibilă, că apărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad.

Reprezentanţii ambasadei le-au transmis cetăţenilor americani aflaţi în Riad, Jeddah şi Dhahran să rămână în locuinţe şi „să evite ambasada până la noi ordine din cauza unui atac asupra localului”.

Răspunsul Statelor Unite

Reacţia de la Washington nu a întârziat. Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde „în curând” la atacul asupra ambasadei lor la Riad.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, preşedintele american a declarat: „Veţi afla în curând”.

Declaraţia vine pe fondul intensificării operaţiunilor militare din regiune. De la începutul operaţiunii militare comune americano-israeliene împotriva Iranului, lansată sâmbătă, au fost deja interceptate rachete iraniene care vizau aeroportul internaţional din Riad şi baza aeriană Prince Sultan, instalaţie ce găzduieşte militari americani.

Tensiuni în creştere în regiune

Atacul asupra ambasadei din Riad marchează un nou episod într-o perioadă de escaladare militară în Orientul Mijlociu. Interceptarea repetată a dronelor şi rachetelor arată un nivel ridicat de alertă în Arabia Saudită, în special în zona cartierului diplomatic, unde se află mai multe misiuni străine.

În lipsa unor informaţii oficiale privind autorii atacului, contextul regional şi declaraţiile liderilor politici indică o posibilă amplificare a confruntării indirecte dintre Statele Unite şi Iran, cu implicaţii majore pentru securitatea regională.