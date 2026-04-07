Atac rusesc la granița cu România. Locuitorii din județul Tulcea au fost treziți în noaptea de luni spre marți de un mesaj RO-Alert emis de autorități, pe fondul unui posibil pericol din spațiul aerian. Situația a fost generată de atacuri cu drone desfășurate în apropierea graniței, pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, alerta a fost emisă la ora 00:58, iar starea de pericol a fost ridicată la ora 01:46.

Atac rusesc la granița cu România. Ce le-au transmis autoritățile oamenilor

În mesajul transmis populației, oamenii au fost sfătuiți să ia măsuri de protecție imediată, să stea departe de ferestre sau să se adăpostească în beciuri, dacă au posibilitatea, pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, potrivit .

Autoritățile au avertizat că există riscul ca fragmente provenite din spațiul aerian să ajungă pe teritoriul României.

Unde ar fi căzut resturile de dronă

Conform datelor preliminare, mai multe ar fi ajuns în zona localității Plauru, aflată în apropierea graniței cu Ucraina. Incidentul ar fi avut loc în contextul unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Zona este cunoscută pentru proximitatea față de obiective strategice atacate frecvent în ultima perioadă.

În contextul situației tensionate, Ministerul Apărării a decis ridicarea de urgență a două aeronave F-16 pentru supravegherea spațiului aerian.

Sistemele de apărare antiaeriană au detectat și urmărit două ținte aeriene care au evoluat în apropierea frontierei, însă, potrivit autorităților, acestea nu au pătruns în spațiul aerian al României.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în Ucraina

În dimineața zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în imediata apropiere a graniței cu România.

Loviturile au vizat zone din nordul județului Tulcea, ceea ce a determinat activarea mecanismelor de alertă pentru populația din zonă.