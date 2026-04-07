Alertă de gradul 0 în Tulcea, după atacul Rusiei în porturile ucrainene de la Dunăre. Au fost ridicate două F-16. Unde ar fi căzut resturi de dronă

Ana Maria
07 apr. 2026, 08:29
Sursa foto: Captura video Observator / Facebook
Cuprins
  1. Atac rusesc la granița cu România. Ce le-au transmis autoritățile oamenilor
  2. Unde ar fi căzut resturile de dronă
  3. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Ucraina

Atac rusesc la granița cu România. Locuitorii din județul Tulcea au fost treziți în noaptea de luni spre marți de un mesaj RO-Alert emis de autorități, pe fondul unui posibil pericol din spațiul aerian. Situația a fost generată de atacuri cu drone desfășurate în apropierea graniței, pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, alerta a fost emisă la ora 00:58, iar starea de pericol a fost ridicată la ora 01:46.

Atac rusesc la granița cu România. Ce le-au transmis autoritățile oamenilor

În mesajul transmis populației, oamenii au fost sfătuiți să ia măsuri de protecție imediată, să stea departe de ferestre sau să se adăpostească în beciuri, dacă au posibilitatea, pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, potrivit Antena 3 CNN.

Autoritățile au avertizat că există riscul ca fragmente provenite din spațiul aerian să ajungă pe teritoriul României.

Unde ar fi căzut resturile de dronă

Conform datelor preliminare, mai multe fragmente de dronă ar fi ajuns în zona localității Plauru, aflată în apropierea graniței cu Ucraina. Incidentul ar fi avut loc în contextul unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Zona este cunoscută pentru proximitatea față de obiective strategice atacate frecvent în ultima perioadă.

În contextul situației tensionate, Ministerul Apărării a decis ridicarea de urgență a două aeronave F-16 pentru supravegherea spațiului aerian.

Sistemele de apărare antiaeriană au detectat și urmărit două ținte aeriene care au evoluat în apropierea frontierei, însă, potrivit autorităților, acestea nu au pătruns în spațiul aerian al României.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în Ucraina

În dimineața zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în imediata apropiere a graniței cu România.

Loviturile au vizat zone din nordul județului Tulcea, ceea ce a determinat activarea mecanismelor de alertă pentru populația din zonă.

Tags:
Citește și...
Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
Eveniment
Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
Eveniment
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
Eveniment
Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
Eveniment
Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
Nivelul de alertă teroristă în România este „albastru-precaut”. Ce înseamnă, concret, acest cod și ce riscuri există (FOTO)
Eveniment
Nivelul de alertă teroristă în România este „albastru-precaut”. Ce înseamnă, concret, acest cod și ce riscuri există (FOTO)
Rezoluție diluată privind strâmtoarea Ormuz, în fața votului ONU pe fondul tensiunilor cu Iranul
Eveniment
Rezoluție diluată privind strâmtoarea Ormuz, în fața votului ONU pe fondul tensiunilor cu Iranul
Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă
Eveniment
Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă
Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Soluția găsită de BOR
Eveniment
Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Soluția găsită de BOR
Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
Eveniment
Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
Eveniment
Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
Ultima oră
10:35 - Mircea Lucescu evaluat pentru operație. Medic român chemat din Franța în echipa de la Spitalul Universitar
10:35 - Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
10:23 - Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, a fost împușcat în Florida. Ce au transmis autoritățile
10:08 - Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare
10:02 - Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
10:02 - Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
09:47 - Femeia lovită pe trecere de fotbalistul de la Rapid a murit. Ce urmează acum pentru Kader Keita
09:40 - Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
09:30 - Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
09:17 - Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri