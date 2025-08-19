B1 Inregistrari!
Eveniment » Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: "Ne așteptăm la creșteri mari"

Ana Maria
19 aug. 2025, 21:23
Foto: Pixabay

Prețurile din România au crescut constant în ultima perioadă, iar trendul pare că va continua și în 2026. Printre măsurile prevăzute în pachetul doi de reforme fiscale se numără și dublarea impozitului pe clădiri în anumite situații, ceea ce va aduce noi presiuni asupra românilor.

Cuprins

  • Cum va fi aplicat noul impozit pe clădiri?

  • Ce spun specialiștii despre creșterea chiriilor?

  • Cum va fi afectată piața imobiliară?

  • Ce înseamnă pentru români scumpirile anunțate?

Cum va fi aplicat noul impozit pe clădiri

Potrivit proiectului de act normativ, valoarea de impozitare va fi calculată strict pe baza documentelor oficiale, pentru a elimina estimările incerte. Mai mult, este prevăzută o sancțiune clară pentru construcțiile ilegale:

„În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Această măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, se menționează în Expunerea de motive, conform Adevărul.

Ce spun specialiștii despre creșterea chiriilor

Creșterea taxelor va fi resimțită direct de populație. Fondatorul unei companii de investiții imobiliare avertizează că efectul va fi transferat către chiriași:

„Ca regulă generală, în momentul în care cresc taxele și impozitele în orice domeniu, nu numai în imobiliare, companiile transferă integral sau în mare parte aceste costuri clientului final”, a explicat acesta.

Potrivit lui, în 2026 chiriile ar putea crește considerabil, mai ales pe fondul unei inflații estimate la 9%.

„Mai îngrijorătoare este inflația foarte mare, care se poate situa la 9%, ceea ce înseamnă că la o chirie de 500 euro ar trebui să vedem o ajustare de 45 euro, mult mai mare decât creșterea impozitelor. Ca o concluzie, în 2026 o să ne așteptăm la creșteri mari de chirii, care involuntar o să ducă și la creșterea prețurilor apartamentelor”, a adăugat el.

Cum va fi afectată piața imobiliară

Specialiștii avertizează că, deși nu vom vedea vânzări masive, schimbările vor influența deciziile de investiție. Sorin Lăpădatu, fondatorul unei companii de dezvoltare imobiliară, subliniază:

„Majorarea impozitului cu câteva sute de lei pe an nu va determina vânzări masive, însă poate influența decizia de cumpărare a unei a doua proprietăți. În special clasa de mijloc, care achiziționează apartamente pentru investiție, va cântări mai atent randamentul versus costurile suplimentare.”

Ce înseamnă pentru români scumpirile anunțate

Pentru populație, noile taxe și impozite înseamnă cheltuieli mai mari la toate nivelurile. De la chirii mai scumpe, la prețuri crescute pentru apartamente și servicii, anul 2026 se anunță unul dificil pentru mulți români.

