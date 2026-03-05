B1 Inregistrari!
Eveniment

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 14:08
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum reușesc hackerii să păcălească utilizatorii cu o verificare falsă de securitate
  2. De ce este această metodă atât de periculoasă pentru utilizatori

Tehnologia modernă ne-a făcut viața de zi cu zi mult mai simplă. Accesul la informații este instant, iar multe sarcini pot fi rezolvate în doar câteva secunde cu ajutorul aplicațiilor. Lucruri care altădată necesitau ore întregi de muncă se fac acum rapid, direct de pe telefon sau computer. Totuși, acest confort digital vine și cu riscuri pe care mulți utilizatori tind să le ignore.

În ultima perioadă, hackerii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate. Aceștia creează site-uri Google false, care arată aproape identic cu cele originale. Scopul este să îi determine pe utilizatori să își introducă datele de autentificare.

Cum reușesc hackerii să păcălească utilizatorii cu o verificare falsă de securitate

O nouă campanie de phishing îi vizează pe utilizatorii de internet și poate duce la furtul datelor personale. În unele cazuri, victimele pot pierde chiar și bani. Atacatorii folosesc o aplicație web progresivă (PWA), care poate fi instalată direct din browser. Prin intermediul acesteia pot obține date de autentificare, coduri de verificare în doi pași și alte informații sensibile din dispozitive. Întregul mecanism este construit pentru a părea o verificare oficială de securitate, combinând tehnici de inginerie socială cu funcții legitime ale browserului.

Pentru a părea legitimă, frauda folosește un domeniu fals care imită o pagină de securitate a contului Google. Utilizatorii sunt conduși printr-un proces aparent obișnuit, format din patru pași. În cadrul acestuia li se solicită să acorde permisiuni speciale și să instaleze o aplicație web. În realitate, aplicația este malițioasă și poate colecta contacte, locația dispozitivului în timp real și chiar conținutul din clipboard. Mai mult, aceasta poate identifica și alte dispozitive conectate la aceeași rețea locală, extinzând riscul de compromitere a datelor.

De ce este această metodă atât de periculoasă pentru utilizatori

Hackerii urmăresc în primul rând să intercepteze codurile OTP trimise prin SMS, folosite pentru autentificarea în doi pași. Atacul este conceput astfel încât să funcționeze în majoritatea browserelor compatibile, ceea ce îl face greu de depistat. Aplicația malițioasă solicită permisiunea de a trimite notificări, iar ulterior afișează alerte false care induc utilizatorii în eroare. Prin aceste notificări, victima este determinată să redeschidă aplicația web. În acel moment, atacatorii pot executa acțiuni suplimentare și pot colecta și mai multe informații personale.

În unele situații, campania de phishing merge și mai departe. Utilizatorilor li se oferă un fișier APK pentru Android, prezentat drept o „actualizare critică de securitate” presupus verificată de Google. În realitate, aplicația solicită 33 de permisiuni cu risc ridicat, ceea ce oferă hackerilor acces extins la dispozitiv. Odată instalată, aceasta poate compromite o cantitate și mai mare de date personale.

