Codul portocaliu de vânt puternic emis pentru mai multe zone din țară s-a resimțit și la Cluj-Napoca, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. Condițiile meteo au impus o atenție sporită în operarea zborurilor, însă activitatea nu a fost perturbată.

Cum au influențat rafalele de vânt aterizările pe aeroportul din Cluj

În timpul avertizării meteorologice, aterizările aeronavelor au fost ușor mai dificile decât în mod obișnuit, din cauza intensității crescute a rafalelor. Cu toate acestea, reprezentanții aeroportului subliniază că procedurile au fost respectate cu strictețe, iar au gestionat situațiile fără incidente.

Conducerea aeroportului a transmis că pasagerii nu s-au aflat în niciun moment în pericol, iar programul curselor nu a suferit modificări. „Toate aterizările și decolările au fost efectuate în condiții de siguranță. Traficul nu a fost afectat din cauza vântului. Rafalele au avut o intensitate mai mare însă decât de obicei”, a declarat David Ciceo, directorul .

Potrivit acestuia, măsurile de siguranță sunt adaptate permanent condițiilor meteorologice, iar deciziile sunt luate exclusiv în funcție de evaluările tehnice ale echipajelor.

Ce spune conducerea aeroportului despre situație

Directorul aeroportului a precizat că viteza vântului a depășit 17 metri pe secundă, o valoare considerabilă, dar gestionabilă. „A fost o intensitate a vântului care, pe alocuri, a depășit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. În cazul în care există vânt puternic, se decolează contra vântului. (…) În plus, aeronavele sunt, de asemenea, foarte sigure”, a adăugat David Ciceo, potrivit Adevărul.

Potrivit conducerii aeroportului, nu a existat nicio situație în care piloții să refuze aterizarea din cauza vântului. „Nu au existat cazuri în care piloții să refuze să aterizeze. Nu au fost probleme în ceea ce îi privește pe pasageri. De obicei, turbulențele sunt anunțate. Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele. Aterizarea este permisă în momentul în care nu există nici cel mai mic pericol pentru pasageri, tocmai din aceste motive, piloții au reușit să aterizeze fără probleme. Echipajul de zbor cunoaște situația meteorologică”, a concluzionat David Ciceo.