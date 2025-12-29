B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Aterizări mai dificile pe Aeroportul Cluj. Cum s-au desfășurat zborurile pe Aeroportul „Avram Iancu” în timpul codului portocaliu de vânt (VIDEO)

Aterizări mai dificile pe Aeroportul Cluj. Cum s-au desfășurat zborurile pe Aeroportul „Avram Iancu” în timpul codului portocaliu de vânt (VIDEO)

Iulia Petcu
29 dec. 2025, 18:42
Aterizări mai dificile pe Aeroportul Cluj. Cum s-au desfășurat zborurile pe Aeroportul „Avram Iancu” în timpul codului portocaliu de vânt (VIDEO)
Sursa foto: Facebook - Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj
Cuprins
  1. Cum au influențat rafalele de vânt aterizările pe aeroportul din Cluj
  2. Ce spune conducerea aeroportului despre situație

Codul portocaliu de vânt puternic emis pentru mai multe zone din țară s-a resimțit și la Cluj-Napoca, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. Condițiile meteo au impus o atenție sporită în operarea zborurilor, însă activitatea nu a fost perturbată.

Cum au influențat rafalele de vânt aterizările pe aeroportul din Cluj

În timpul avertizării meteorologice, aterizările aeronavelor au fost ușor mai dificile decât în mod obișnuit, din cauza intensității crescute a rafalelor. Cu toate acestea, reprezentanții aeroportului subliniază că procedurile au fost respectate cu strictețe, iar piloții au gestionat situațiile fără incidente.

Conducerea aeroportului a transmis că pasagerii nu s-au aflat în niciun moment în pericol, iar programul curselor nu a suferit modificări. „Toate aterizările și decolările au fost efectuate în condiții de siguranță. Traficul nu a fost afectat din cauza vântului. Rafalele au avut o intensitate mai mare însă decât de obicei”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Potrivit acestuia, măsurile de siguranță sunt adaptate permanent condițiilor meteorologice, iar deciziile sunt luate exclusiv în funcție de evaluările tehnice ale echipajelor.

Ce spune conducerea aeroportului despre situație

Directorul aeroportului a precizat că viteza vântului a depășit 17 metri pe secundă, o valoare considerabilă, dar gestionabilă. „A fost o intensitate a vântului care, pe alocuri, a depășit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. În cazul în care există vânt puternic, se decolează contra vântului. (…) În plus, aeronavele sunt, de asemenea, foarte sigure”, a adăugat David Ciceo, potrivit Adevărul.

Potrivit conducerii aeroportului, nu a existat nicio situație în care piloții să refuze aterizarea din cauza vântului. „Nu au existat cazuri în care piloții să refuze să aterizeze. Nu au fost probleme în ceea ce îi privește pe pasageri. De obicei, turbulențele sunt anunțate. Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele. Aterizarea este permisă în momentul în care nu există nici cel mai mic pericol pentru pasageri, tocmai din aceste motive, piloții au reușit să aterizeze fără probleme. Echipajul de zbor cunoaște situația meteorologică”, a concluzionat David Ciceo.

Tags:
Citește și...
Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
Eveniment
Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
România, în plin val de gripă! Dr. Adrian Marinescu: „Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni situația să fie una complicată”
Eveniment
România, în plin val de gripă! Dr. Adrian Marinescu: „Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni situația să fie una complicată”
Nivelul actual al apei din lacul Paltinu. Ce intervenții tehnice au fost realizate și ce spun autoritățile
Eveniment
Nivelul actual al apei din lacul Paltinu. Ce intervenții tehnice au fost realizate și ce spun autoritățile
Deciziile financiare: 90% emoții, 10% logică — și ce înseamnă asta pentru traderi
Eveniment
Deciziile financiare: 90% emoții, 10% logică — și ce înseamnă asta pentru traderi
Lupta pentru atenția utilizatorului: Cum să rămâi „Top of Mind” într-o piață aglomerată
Eveniment
Lupta pentru atenția utilizatorului: Cum să rămâi „Top of Mind” într-o piață aglomerată
Alegerea mobilierului când spațiul lucrează împotriva ta: decizii bazate pe date pentru locuințele din România
Eveniment
Alegerea mobilierului când spațiul lucrează împotriva ta: decizii bazate pe date pentru locuințele din România
Un milion de vizitatori, la West Side Christmas Market! Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile aseară
Eveniment
Un milion de vizitatori, la West Side Christmas Market! Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile aseară
DSU trage un semnal de alarmă! Videoclip deepfake cu Raed Arafat, folosit într-o tentativă de fraudă online: „Sănătatea nu se vindecă cu miracole online” (VIDEO)
Eveniment
DSU trage un semnal de alarmă! Videoclip deepfake cu Raed Arafat, folosit într-o tentativă de fraudă online: „Sănătatea nu se vindecă cu miracole online” (VIDEO)
Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România
Eveniment
Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România
O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
Eveniment
O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
Ultima oră
19:00 - Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
18:17 - România, în plin val de gripă! Dr. Adrian Marinescu: „Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni situația să fie una complicată”
17:57 - Nivelul actual al apei din lacul Paltinu. Ce intervenții tehnice au fost realizate și ce spun autoritățile
17:42 - Deciziile financiare: 90% emoții, 10% logică — și ce înseamnă asta pentru traderi
17:33 - Lupta pentru atenția utilizatorului: Cum să rămâi „Top of Mind” într-o piață aglomerată
17:29 - Alegerea mobilierului când spațiul lucrează împotriva ta: decizii bazate pe date pentru locuințele din România
17:21 - Un milion de vizitatori, la West Side Christmas Market! Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei și-a închis porțile aseară
17:06 - DSU trage un semnal de alarmă! Videoclip deepfake cu Raed Arafat, folosit într-o tentativă de fraudă online: „Sănătatea nu se vindecă cu miracole online” (VIDEO)
16:36 - Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie
16:33 - România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani. Ce urmează pentru țara noastră