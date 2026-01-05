B1 Inregistrari!
Eveniment » Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema

Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema

Ana Maria
05 ian. 2026, 10:54
Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Avarie majoră la termoficarea din București. Care sunt zonele cele mai afectate
  2. Ce a provocat această avarie
  3. Când se estimează remedierea avariei

Avarie majoră la termoficarea din București. Duminică dimineață, o avarie serioasă a afectat sistemul de termoficare din București, lăsând fără apă caldă și căldură zeci de mii de locuitori. Peste 1.000 de blocuri au rămas fără agent termic la parametri normali, cele mai multe fiind în sectoarele 2 și 3.

Avarie majoră la termoficarea din București. Care sunt zonele cele mai afectate

Printre cartierele cele mai lovite de această problemă se numără Pantelimon, Colentina, Ștefan cel Mare, Teiul Doamnei și zona Pieței Muncii. De asemenea, au fost raportate probleme și în sectoarele 4 și 5, dar într-o măsură mai redusă, potrivit Antena 3 CNN.

În aceste condiții, familiile trebuie să găsească alternative temporare pentru încălzire, iar comunitățile speră la intervenții eficiente cât mai curând.

Ce a provocat această avarie

Conform informațiilor oficiale, avaria a fost cauzată de o defecțiune la un cazan-turbină aflat la CET Sud, unitate administrată de Ministerul Energiei. Din cauza acestei defecțiuni, temperatura agentului termic livrat este cu aproximativ 8 grade Celsius mai mică decât nivelul obișnuit.

Autoritățile pun accent pe faptul că infrastructura învechită a sistemului de termoficare este o cauză importantă a acestei situații. Echipamentele folosite datează din anii ’60–’70 și au fost insuficient modernizate sau înlocuite în ultimele decenii.

Când se estimează remedierea avariei

Compania ELCEN a anunțat că termenul estimat pentru finalizarea reparațiilor este 7 ianuarie 2026. Ulterior, va mai fi necesar un interval suplimentar de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să revină la nivelul normal.

Problemele cu sistemul centralizat de încălzire din București revin frecvent, în special în perioadele geroase, iar această avarie vine să accentueze disconfortul locuitorilor afectați. Pe lângă faptul că zeci de mii de oameni rămân fără apă caldă și căldură, această situație poate genera și alte neplăceri, precum creșterea riscului de îmbolnăvire, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile, copii, bătrâni sau bolnavi cronici. Deși autoritățile au anunțat un termen de remediere, incertitudinile persistă din cauza vechimii instalațiilor și a lipsei unor investiții majore în modernizarea rețelelor termice.

