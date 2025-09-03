Românii primesc la energie chiar și dublate, după ce a expirat schema de plafonare, iar . Ministerul Energiei crede că va putea reduce preţurile cu 25% în următorul an cu măsurile pe care le pregătește, dar specialiștii în domeniu nu sunt la fel de optimiști.

Cuprins

Ce spun românii despre facturile la energie

De ce primim facturi mari la energie și ce vrea să facă ministerul de resort

„740 de lei, de la 270 de lei. Deja , nu ştiu cu toate cheltuielile”, a spus o femeie.

Iar o alta a afirmat că a primit factura de 250-300 de lei și ia în calcul să schimbe furnizorul.

Un alt client, în schimb, n-a primit încă factura. El spune că avea de plătit până în 100 de lei, dar se așteaptă de acum la peste 300: „Ne e groază, când o veni factura”.

Curentul s-a scumpit și pentru că nu avem capacități de stocare, așa că vindem ieftin energia multă pe care o producem și când avem nevoie de ea, o importăm scump.

„România, în perioada în care produce mai multă energie ajunge să vândă energia la un preţ foarte mic, chiar negativ, şi ajunge să importe 20% din consumul total. Avem o discrepanţă foarte mare între preţul din timpul zilei şi preţul la care importăm”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei.

Ministerul a pregătit reguli mai stricte pe piaţă şi tarife dinamice, în aşa fel încât să consumăm atunci când energia e mai ieftină. Şi stabilirea unui preț de referință e pe lista măsurilor, scrie

Dar specialiștii în domeniu nu cred că vom avea pe viitor facturi mai mici.

„Nu avem deloc investiţii în stocare, nu avem capacitate de stocare. Centralele pe care le avem, care ar putea să producă seara, în speţă centralele pe cărbune produc foarte scump. Şi este mai rentabil să importăm energie, decât s-o producem în propriile centrale”, a explicat Corina Murafa, expert energie.