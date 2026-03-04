B1 Inregistrari!
Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng". Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile

Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng”. Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 18:58
Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng”. Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Ce s-a ales de blocul distrus după explozia de la Rahova
  2. De ce este izolată zona unde a avut loc deflagrația
  3. Drama locatarilor care nu pot intra în case

Explozia de la Rahova, produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, a lăsat în urmă un peisaj dezolant și zeci de familii care nu știu dacă se vor mai putea întoarce vreodată în propriile locuințe. La aproape șase luni de la tragedia soldată cu trei morți și 20 de răniți, imobilul rămâne parțial distrus și este în continuare păzit de Poliția Locală.

Ce s-a ales de blocul distrus după explozia de la Rahova

Deși au trecut luni bune de la deflagrația care a dărâmat un perete exterior și a prăbușit plafoanele etajelor 5 și 6, zona este neschimbată, cu resturi de fier-beton și fațadă care încă atârnă periculos. Inspectoratul de Stat în Construcții a decis demolarea etajelor superioare, însă locatarii susțin că autoritățile nu au început lucrările și nici nu au oferit detalii clare despre eventualele despăgubiri.

„Nu au mai făcut nimic. Așa cum îl vedeți, așa este. Nu știm dacă vom avea vreun ajutor, dacă ne pot repara ce ni s-a stricat. Am fost chemați, am dat declarații, dar cred că cu alea am rămas”, a declarat o locatară pentru Libertatea.

De ce este izolată zona unde a avut loc deflagrația

Zona rămâne securizat deoarece structura de rezistență de la nivelurile superioare este grav afectată, iar pericolul prăbușirii unor elemente de construcție este mare. Vecinii se plâng că stresul de după explozie le-a distrus sănătatea și că incertitudinea privind refacerea blocului, care ar putea dura câțiva ani, îi aduce la disperare.

„De atunci eu nu mai sunt om, merg din doctor în doctor. Îmi crește tensiunea, am probleme cu inima, iau tratament”, povestește  o vecină.

Drama locatarilor care nu pot intra în case

Cea mai dificilă situație este a celor care locuiau la etajele 5, 6, 7 și 8, cărora nu li s-a permis accesul în apartamente nici măcar pentru a-și recupera banii, actele sau bunurile strict necesar. Oamenii, mulți dintre ei mutați în bloc încă din 1981, vin periodic în fața imobilului distrus doar pentru a privi cu lacrimi în ochi spre ruinele caselor lor.

„Oamenii nu au mai intrat în case de atunci. Ar dori și ei să intre o dată, să își ia bani, să vadă ce e pe acolo. Nu li s-a permis. Ei vin, plâng și pleacă. Sunt vecini care spun: eu mor și nu o să mă mai văd în casa mea”, a mai povestit femeia.

