O avalanșă de proporții a readus în atenție pericolele reale din Munții Făgăraș, într-o zonă frecventată intens de turiști și schiori. Incidentul, produs în apropiere de Bâlea Lac, a determinat salvatorii montani să transmită avertismente ferme privind siguranța.

Cum s-a produs avalanșa din zona Bâlea Lac

Potrivit informațiilor oficiale, avalanșa a fost declanșată de doi care se aflau într-un perimetru cunoscut pentru instabilitatea stratului de zăpadă. Evenimentul s-a produs vineri, într-o zonă frecvent semnalată de specialiști drept una cu risc ridicat.

„În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea «Balcoane»”, a transmis serviciul public județean

Zona respectivă este recunoscută pentru acumulările mari de zăpadă și pentru pantele abrupte, care pot favoriza desprinderi masive în condiții meteo nefavorabile.

Ce dimensiuni a avut avalanșa și unde s-a oprit

Salvatorii montani au precizat că avalanșa s-a extins pe o distanță considerabilă, coborând rapid pe o distanță considerabilă, coborând rapid de pe versant spre zona turistică. Din fericire, traseul parcurs nu a coincis cu un flux intens de persoane.

„Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac”, se arată în comunicat.

Această desfășurare amplă evidențiază forța fenomenului și riscurile majore la care se expun cei care ignoră avertismentele specialiștilor montani.

Ce s-a întâmplat cu cei doi schiori

În ciuda gravității situației, cei doi schiori implicați au reușit să evite consecințe dramatice, retrăgându-se la timp din zona de pericol. Intervenția directă a salvatorilor nu a fost necesară pentru evacuare.

„Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță”, mai precizează Sibiu.

Specialiștii subliniază însă că norocul nu poate fi înlocui măsurile de prevenție și evaluarea corectă a riscurilor montane, relatează Digi24.

Ce recomandări transmit salvatorii montani turiștilor

În contextul instabilității stratului de zăpadă, Salvamont Sibiu le recomandă turiștilor să consulte buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană. De asemenea, este indicată evitarea zonelor situate la peste 1.800 de metri altitudine, unde riscul de avalanșă rămâne ridicat.

Respectarea traseelor marcate și a indicațiilor transmise de salvatori reprezintă o condiție esențială pentru reducerea riscurilor în zonele alpine.

„Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”, se mai arată în comunicat.