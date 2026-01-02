Salvamontiștii din România au avut parte de un început extrem de solicitant, fiind chemați să intervină într-un număr ridicat de cazuri într-un interval foarte scurt. În doar 24 de ore, echipele de salvare montană au gestionat zeci de apeluri de urgență, majoritatea venite din zone intens frecventate de turiști.

Câte intervenții au avut loc în ultimele 24 de ore

Potrivit informațiilor transmise de Dispeceratul Național Salvamont România, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 41 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani. Situația a fost descrisă chiar de reprezentanții Salvamont drept una extrem de intensă, specifică debutului de sezon aglomerat.

„Debut de foc pentru salvamontiştii din întreaga ţară solicitaţi sa intervină la număr foarte mare de evenimente. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 41 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.

În urma acestor intervenții, salvamontiștii au asistat 42 de persoane aflate în dificultate pe sau pe domenii schiabile. Dintre acestea, 19 au necesitat transport medicalizat și au fost preluate de ambulanțele SAJ, SMURD sau de echipajele Salvamont, fiind duse la spital.

Restul persoanelor salvate au primit acordul echipelor de intervenție pentru a fi transportate cu autoturismele aparținătorilor, neavând nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Situațiile au variat de la accidente ușoare până la incidente care au necesitat intervenții rapide în teren dificil.

În ce zone au fost cele mai multe solicitări

Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în zona Valea Jiului, unde Salvamont Lupeni, care acționează pe domeniul schiabil Straja, a intervenit în opt cazuri distincte. Salvamont Maramureș a gestionat șase apeluri, fiind urmat de Salvamont Gorj, cu cinci solicitări.

Câte patru apeluri au fost direcționate către serviciile Salvamont din Neamț, Prahova și Sinaia, în timp ce Salvamont Voineasa a intervenit în trei cazuri. Intervenții punctuale au avut loc și în județele Cluj, Predeal, Sibiu, Brașov și Mureș, potrivit datelor centralizate, relatează Digi24.

Ce alte solicitări au primit salvamontiștii

Pe lângă apelurile de urgență, a primit și 52 de apeluri prin care turiștii solicitau informații și sfaturi despre trasee montane. Aceste apeluri au vizat starea traseelor, condițiile meteo sau gradul de dificultate al unor zone turistice.

Reprezentanții Salvamont subliniază importanța informării corecte înainte de plecarea pe munte și recomandă turiștilor să își planifice traseele în funcție de experiență și condițiile din teren.

În contextul numărului mare de intervenții, Salvamont România face un apel la responsabilitate și prudență în desfășurarea activităților montane. „Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se mai arată în mesajul oficial.