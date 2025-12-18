B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor

Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor

Selen Osmanoglu
18 dec. 2025, 13:39
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Instructorii se pregătesc, dar avertizează asupra echipamentului
  3. Taberele de schi, programate pentru ianuarie și februarie

Deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Brașov rămâne incertă, din cauza lipsei zăpezii naturale. Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis producerea de zăpadă artificială, însă condițiile nu sunt încă favorabile pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Despre ce este vorba

În prezent, schiatul nu este posibil în stațiunea Poiana Brașov, în principal din cauza stratului insuficient de zăpadă. Producerea zăpezii artificiale a început, însă doar în zona superioară a Masivului Postăvaru, acolo unde temperaturile au coborât sub pragul necesar pentru funcționarea instalațiilor, conform G4Media.

Chiar și în aceste condiții, specialiștii atrag atenția că pârtiile nu oferă, momentan, condiții optime pentru schi sau snowboard, iar deschiderea oficială a sezonului ar putea fi amânată până la începutul anului viitor.

Instructorii se pregătesc, dar avertizează asupra echipamentului

Cu toate că pârtiile nu sunt încă funcționale, instructorii de schi din Poiana Brașov se pregătesc deja pentru începerea cursurilor, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Prețurile pentru lecții diferă în funcție de tipul cursului, tarifele pornind de la 70 de lei pe oră pentru cursurile de grup și depășind 250 de lei pentru lecțiile private.

„Startul sezonului de schi este influențat de starea vremii. Așa cum știți, a început să se producă zăpada artificială în zona superioară a masivului. Eu consider că până la începutul anului viitor nu se va putea schia în condiții optime”, a spus Andrei Munteanu, instructor.

Cu privire la prețurile orelor private de schi, acestea pornesc de la 190 de lei pe ședință. Cei care învață să schieze, să nu uite importanța folosirii unui echipament adecvat practicării acestui sport: pantalon, geacă, mănuși de schi și, nu în ultimul rând, cască. Ne dorim ca anul acesta să nu mai vedem turiști neechipați corespunzător deoarece își pun viața în pericol”, a adăugat.

Taberele de schi, programate pentru ianuarie și februarie

În ceea ce privește taberele de schi pentru sezonul 2025-2026, organizatorii anunță că acestea vor avea loc în lunile ianuarie și februarie, inclusiv în perioada vacanței de schi a elevilor.

„Taberele pentru noul sezon de schi sunt puse la punct, ele urmând să înceapă din luna februarie a anului viitor (n.r. 2026), evident, în funcție de vacanța copiilor din fiecare județ. Ca organizator de tabere, am ales ca cei mici să se bucure de 5 nopți de cazare cu activități specifice schiului pe durata întregii zile, iar fiecare seară se va încheia într-un mod educativ, dar și distractiv, prin jocuri precum cele de societate, de comunicare, de cunoaștere și de creativitate. Spațiul de cazare va fi cât mai aproape de Poiana Brașov, dacă nu chiar în stațiune.Prețul pentru o tabără pornește de la 2.600 de lei”, a adăugat Andrei Munteanu.

Tags:
Citește și...
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Eveniment
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Eveniment
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Eveniment
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
Eveniment
Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
Intervenție de amploare în Sectorul 3, după ce o femeie s-a baricadat în locuință. Misiunea a implicat și o echipă de alpiniști salatori (VIDEO)
Eveniment
Intervenție de amploare în Sectorul 3, după ce o femeie s-a baricadat în locuință. Misiunea a implicat și o echipă de alpiniști salatori (VIDEO)
Descoperire spectaculoasă în Marele Lac Sărat! A fost găsită o specie unică de nematod
Eveniment
Descoperire spectaculoasă în Marele Lac Sărat! A fost găsită o specie unică de nematod
Guvernul „mărește” masa elevilor cu 1,5 lei pe zi. Cât valorează, de fapt, sprijinul promis copiilor
Eveniment
Guvernul „mărește” masa elevilor cu 1,5 lei pe zi. Cât valorează, de fapt, sprijinul promis copiilor
ANAF a dat amenzi de aproape 18 milioane de lei în hipermarketuri. Care au fost principalele nereguli constatate
Eveniment
ANAF a dat amenzi de aproape 18 milioane de lei în hipermarketuri. Care au fost principalele nereguli constatate
Acuzații grave la vârful Justiției. Șefa Curții de Apel București lansează acuzații grave de presiuni în Justiție: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau!”
Eveniment
Acuzații grave la vârful Justiției. Șefa Curții de Apel București lansează acuzații grave de presiuni în Justiție: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau!”
Ultima oră
14:32 - De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
14:30 - Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
13:57 - Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
13:44 - Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
13:17 - Proces istoric în Franța: Condamnarea primită de „unul dintre cei mai mari criminali”. Cum a otrăvit peste 30 de oameni (VIDEO)
13:12 - Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
12:58 - Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
12:53 - Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu
12:40 - Intervenție de amploare în Sectorul 3, după ce o femeie s-a baricadat în locuință. Misiunea a implicat și o echipă de alpiniști salatori (VIDEO)
12:40 - Bianca Drăgușanu, certată de un martor după ce a provocat un accident: „Nu cumva vrei să mă iei și la bătaie?”