Deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Brașov rămâne incertă, din cauza lipsei zăpezii naturale. Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis producerea de zăpadă artificială, însă condițiile nu sunt încă favorabile pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Despre ce este vorba

În prezent, schiatul nu este posibil în stațiunea Poiana , în principal din cauza stratului insuficient de zăpadă. Producerea zăpezii artificiale a început, însă doar în zona superioară a Masivului Postăvaru, acolo unde temperaturile au coborât sub pragul necesar pentru funcționarea instalațiilor, conform G4Media.

Chiar și în aceste condiții, specialiștii atrag atenția că pârtiile nu oferă, momentan, condiții optime pentru schi sau snowboard, iar deschiderea oficială a sezonului ar putea fi amânată până la începutul anului viitor.

Instructorii se pregătesc, dar avertizează asupra echipamentului

Cu toate că pârtiile nu sunt încă funcționale, instructorii de schi din Poiana Brașov se pregătesc deja pentru începerea cursurilor, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Prețurile pentru lecții diferă în funcție de tipul cursului, tarifele pornind de la 70 de lei pe oră pentru cursurile de grup și depășind 250 de lei pentru lecțiile private.

„Startul sezonului de schi este influențat de starea vremii. Așa cum știți, a început să se producă zăpada artificială în zona superioară a masivului. Eu consider că până la începutul anului viitor nu se va putea schia în condiții optime”, a spus Andrei Munteanu, instructor.

Cu privire la prețurile orelor private de schi, acestea pornesc de la 190 de lei pe ședință. Cei care învață să schieze, să nu uite importanța folosirii unui echipament adecvat practicării acestui sport: pantalon, geacă, mănuși de schi și, nu în ultimul rând, cască. Ne dorim ca anul acesta să nu mai vedem turiști neechipați corespunzător deoarece își pun viața în pericol”, a adăugat.

Taberele de schi, programate pentru ianuarie și februarie

În ceea ce privește taberele de schi pentru sezonul 2025-2026, organizatorii anunță că acestea vor avea loc în lunile ianuarie și februarie, inclusiv în perioada vacanței de schi a elevilor.

„Taberele pentru noul sezon de schi sunt puse la punct, ele urmând să înceapă din luna februarie a anului viitor (n.r. 2026), evident, în funcție de vacanța copiilor din fiecare județ. Ca organizator de tabere, am ales ca cei mici să se bucure de 5 nopți de cazare cu activități specifice schiului pe durata întregii zile, iar fiecare seară se va încheia într-un mod educativ, dar și distractiv, prin jocuri precum cele de societate, de comunicare, de cunoaștere și de creativitate. Spațiul de cazare va fi cât mai aproape de Poiana Brașov, dacă nu chiar în stațiune.Prețul pentru o tabără pornește de la 2.600 de lei”, a adăugat Andrei Munteanu.