B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avarie majoră la sistemul de termoficare din București. Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate (FOTO)

Avarie majoră la sistemul de termoficare din București. Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate (FOTO)

Iulia Petcu
04 ian. 2026, 16:05
Avarie majoră la sistemul de termoficare din București. Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate (FOTO)
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate
  2. Cât va dura remedierea și ce soluții provizorii există
  3. Ce explică ELCEN despre cauza avariei

O avarie majoră produsă la CET București Sud a generat, în plină iarnă, probleme serioase în alimentarea cu căldură și apă caldă pentru mii de locuitori ai Capitalei. Incidentul readuce în prim-plan fragilitatea sistemului de termoficare și dependența de instalații vechi, aflate la limita funcționării.

Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, duminică dimineață, a avut loc o avarie semnificativă la CET Sud, unitate aflată în subordinea Ministerului Energiei. În urma acestui incident, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5.

Harta sistemului de termoficare din Bucuresti pe 4 ianuarie 2026 sursa cmteb.ro

„O nouă avarie la CET Sud – ELCEN, care aparţine de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineaţă”, au transmis reprezentanții Termoenergetica, explicând că problema a apărut la un cazan-turbină esențial pentru încălzirea apei din rețea.

Cât va dura remedierea și ce soluții provizorii există

Potrivit estimărilor oficiale, termenul de remediere a avariei este de aproximativ trei zile, până la data de 7 ianuarie. După finalizarea lucrărilor, va mai fi necesar un interval suplimentar de aproximativ 24 de ore pentru revenirea parametrilor termici la valori normale.

Ca măsură temporară, o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi arondați la CET Progresul, însă această soluție nu poate compensa integral pierderile de capacitate. În prezent, temperatura agentului termic este de aproximativ 87 de grade Celsius, sub nivelul solicitat de 95 de grade, iar presiunile din sistem sunt scăzute.

Ce explică ELCEN despre cauza avariei

Reprezentanții Electrocentrale București S.A. au oferit detalii tehnice privind incidentul produs în dimineața zilei de 4 ianuarie. „S-a produs declanşarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET Bucureşti Sud, ca urmare a evoluţiei fisurării unei ţevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile”, a transmis ELCEN.

Oprirea cazanului a dus automat la indisponibilizarea turbinei aferente, iar intervențiile nu pot începe decât după răcirea completă a instalației. Compania subliniază că, în acest moment, nu există rezerve tehnice care să preia integral sarcina grupului energetic oprit, raportează stiripesurse.ro.

ELCEN atrage atenția că problemele recurente sunt consecința directă a subfinanțării cronice și a lipsei modernizărilor majore. „Subliniem că angajaţii ELCEN fac eforturi deosebite să menţină în funcţiune echipamente vechi puse în funcţiune în anii 60-70”, au precizat reprezentanții companiei.

Aceștia au menționat și datoria Termoenergetica, care se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de lei, precum și faptul că închiderea capacităților modulare de la fostul CET Titan a crescut presiunea asupra CET Sud. În lipsa unor investiții consistente, riscul unor avarii majore rămâne ridicat, iar flexibilitatea sistemului este sever limitată.

Tags:
Citește și...
Creierul poate fi educat să aleagă binele. Explicațiile Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan despre puterea cuvintelor
Eveniment
Creierul poate fi educat să aleagă binele. Explicațiile Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan despre puterea cuvintelor
Grijile legate de economie domină anxietatea românilor în 2026. Ce arată cel mai recent sondaj IRES
Eveniment
Grijile legate de economie domină anxietatea românilor în 2026. Ce arată cel mai recent sondaj IRES
Scutirile gardă a medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța atrag atenția autorităților. Ce spune ministrul Sănătății despre situație
Eveniment
Scutirile gardă a medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța atrag atenția autorităților. Ce spune ministrul Sănătății despre situație
Român decedat în incendiul devastator din Crans-Montana, confirmare oficială de la MAE. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan
Eveniment
Român decedat în incendiul devastator din Crans-Montana, confirmare oficială de la MAE. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan
Ninsorile îngreunează traficul în mai multe județe din țară. Ce recomandări transmit polițiștii șoferilor care pleacă la drum
Eveniment
Ninsorile îngreunează traficul în mai multe județe din țară. Ce recomandări transmit polițiștii șoferilor care pleacă la drum
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o adolescentă de 16 ani. Jandarmeria Capitalei: „Conducerea unității va lua măsuri disciplinare drastice”
Eveniment
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o adolescentă de 16 ani. Jandarmeria Capitalei: „Conducerea unității va lua măsuri disciplinare drastice”
Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția
Eveniment
Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția
Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
Eveniment
Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
Eveniment
Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
Eveniment
Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
Ultima oră
17:55 - Creierul poate fi educat să aleagă binele. Explicațiile Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan despre puterea cuvintelor
17:21 - Nicolas Maduro a ajuns în închisoarea unde a stat „El Chapo”. Centrul de detenţie metropolitan din New York, descris ca un „Infern pe Pământ”
16:31 - Grijile legate de economie domină anxietatea românilor în 2026. Ce arată cel mai recent sondaj IRES
15:27 - Nicușor Dan participă la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris. Cât de aproape este un acord de pace
14:26 - Cod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România. Ce avertizează meteorologii ANM
13:39 - Scutirile gardă a medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța atrag atenția autorităților. Ce spune ministrul Sănătății despre situație
12:46 - Român decedat în incendiul devastator din Crans-Montana, confirmare oficială de la MAE. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan
11:55 - Răspuns ironic din partea lui Zelenski despre capturarea lui Maduro. Cum a reacționat președintele ucrainean (VIDEO)
10:44 - Vremea în România, 4 ianuarie 2026. Precipitațiile se extind în toată țara, iar temperaturile încep să scadă treptat
10:02 - Ninsorile îngreunează traficul în mai multe județe din țară. Ce recomandări transmit polițiștii șoferilor care pleacă la drum