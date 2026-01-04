O avarie majoră produsă la CET București Sud a generat, în plină iarnă, probleme serioase în alimentarea cu căldură și apă caldă pentru mii de locuitori ai Capitalei. Incidentul readuce în prim-plan fragilitatea sistemului de termoficare și dependența de instalații vechi, aflate la limita funcționării.

Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, duminică dimineață, a avut loc o avarie semnificativă la CET Sud, unitate aflată în subordinea . În urma acestui incident, furnizarea pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5.

„O nouă avarie la CET Sud – ELCEN, care aparţine de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineaţă”, au transmis reprezentanții Termoenergetica, explicând că problema a apărut la un cazan-turbină esențial pentru încălzirea apei din rețea.

Cât va dura remedierea și ce soluții provizorii există

Potrivit estimărilor oficiale, termenul de remediere a avariei este de aproximativ trei zile, până la data de 7 ianuarie. După finalizarea lucrărilor, va mai fi necesar un interval suplimentar de aproximativ 24 de ore pentru revenirea parametrilor termici la valori normale.

Ca măsură temporară, o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi arondați la CET Progresul, însă această soluție nu poate compensa integral pierderile de capacitate. În prezent, temperatura agentului termic este de aproximativ 87 de grade Celsius, sub nivelul solicitat de 95 de grade, iar presiunile din sistem sunt scăzute.

Ce explică ELCEN despre cauza avariei

Reprezentanții Electrocentrale S.A. au oferit detalii tehnice privind incidentul produs în dimineața zilei de 4 ianuarie. „S-a produs declanşarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET Bucureşti Sud, ca urmare a evoluţiei fisurării unei ţevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile”, a transmis ELCEN.

Oprirea cazanului a dus automat la indisponibilizarea turbinei aferente, iar intervențiile nu pot începe decât după răcirea completă a instalației. Compania subliniază că, în acest moment, nu există rezerve tehnice care să preia integral sarcina grupului energetic oprit, raportează stiripesurse.ro.

ELCEN atrage atenția că problemele recurente sunt consecința directă a subfinanțării cronice și a lipsei modernizărilor majore. „Subliniem că angajaţii ELCEN fac eforturi deosebite să menţină în funcţiune echipamente vechi puse în funcţiune în anii 60-70”, au precizat reprezentanții companiei.

Aceștia au menționat și datoria Termoenergetica, care se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de lei, precum și faptul că închiderea capacităților modulare de la fostul CET Titan a crescut presiunea asupra CET Sud. În lipsa unor investiții consistente, riscul unor avarii majore rămâne ridicat, iar flexibilitatea sistemului este sever limitată.