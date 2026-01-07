B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cutremur cu magnitudinea de 6,7, la început de an. În ce zonă s-a înregistrat

Cutremur cu magnitudinea de 6,7, la început de an. În ce zonă s-a înregistrat

Adrian Teampău
07 ian. 2026, 08:25
Cutremur cu magnitudinea de 6,7, la început de an. În ce zonă s-a înregistrat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cutremur cu magnitudinea de 6,7
  2. Seismul nu a produs pagube

Un cutremur puternic, având magnitudinea de 6,7 pe scara Richter a avut loc în această dimineață, miercuri, 7 ianuarie. Seismul a fost înregistrat de echipamentele seismografice ale Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS)

Cutremur cu magnitudinea de 6,7

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a transmis că o puternică mișcare seismică s-a produs în dimineața zilei de 7 ianuarie. Acest cutremur a fost localizat în Filipine, la 68 de kilometri este de Baculin.

Potrivit informațiilor furnizate de seismologi mișcarea tectonică a avut loc la o adâncime de 10 km (6 mile). Magnitudinea seismului a fost de 6,7, a transmis Reuters.

Agenţia filipineză de seismologie Phivolcs a anunţat că se aşteaptă pagube. De asemenea, autoritățile au emis o avertizare pentru populație, referitoare la posibile replici.

Seismul nu a produs pagube

În ciuda magnitudinii ridicate, se pare că acest cutremur care a avut loc în Filipine nu a produs pagube importante. Astfel, conform informațiilor colectate de autorități, nu au existat rapoarte privind pagube sau răniți.

„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, şeful poliţiei locale din oraşul Hinatuan.

Această localitate este situată în sudul provinciei Surigao del Sur.

Tags:
Citește și...
Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
Externe
Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
Externe
Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
Subiectul anexării Groenlandei stârnește îngrijorare. Oficialii insulei artice solicită o discuție cu Marco Rubio
Externe
Subiectul anexării Groenlandei stârnește îngrijorare. Oficialii insulei artice solicită o discuție cu Marco Rubio
Copil de 12 ani, prins la volanul unui autoturism. Explicația halucinantă pe care le-a oferit-o tatăl polițiștilor
Externe
Copil de 12 ani, prins la volanul unui autoturism. Explicația halucinantă pe care le-a oferit-o tatăl polițiștilor
Episod de iarnă extremă în vestul și centrul Europei. Ninsori, ger și blocaje pe șosele, căi ferate și aeroporturi
Externe
Episod de iarnă extremă în vestul și centrul Europei. Ninsori, ger și blocaje pe șosele, căi ferate și aeroporturi
Pretențiile lui Trump asupra Groenlandei tensionează relațiile din NATO. Fregată germană mutată în Marea Nordului
Externe
Pretențiile lui Trump asupra Groenlandei tensionează relațiile din NATO. Fregată germană mutată în Marea Nordului
Război în Orientul Mijlociu. Sute de turiști blocați pe o insulă exotică din cauza luptelor
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Sute de turiști blocați pe o insulă exotică din cauza luptelor
Două rase celebre de pisici, interzise în Olanda. Cum își justifică autoritățile decizia
Externe
Două rase celebre de pisici, interzise în Olanda. Cum își justifică autoritățile decizia
Oamenii care călătoresc într-o regiune celebre sunt sfătuiți să fie vigilenți. Mai mulți turiști și localnici au ajuns la spital cu dureri crunte
Externe
Oamenii care călătoresc într-o regiune celebre sunt sfătuiți să fie vigilenți. Mai mulți turiști și localnici au ajuns la spital cu dureri crunte
Cum a reușit patronul unei cafenele să stârnească un val de controverse în online? „Este lipsit de respect”
Externe
Cum a reușit patronul unei cafenele să stârnească un val de controverse în online? „Este lipsit de respect”
Ultima oră
11:35 - Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
11:34 - Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
11:25 - Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
11:25 - Vremea în România, 7 ianuarie 2026. România îngheață sub un val de aer polar, iar maximele vor fi negative în toată țara
11:05 - Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
10:54 - Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
10:43 - Avertismentul lui Piperea (AUR) pentru românii din diaspora. Anunță că Guvernul Bolojan vrea să îi lase pe oameni fără case și terenuri: “Dacă nu plătiți, veți fi executați silit”
10:18 - Subiectul anexării Groenlandei stârnește îngrijorare. Oficialii insulei artice solicită o discuție cu Marco Rubio
10:16 - Un mare oraș din România impune reguli noi pentru proprietarii de locuințe. Ce trebuie să facă locuitorii pentru a evita sancținulie
10:06 - Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”