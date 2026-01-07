Un cutremur puternic, având magnitudinea de 6,7 pe scara Richter a avut loc în această dimineață, miercuri, 7 ianuarie. Seismul a fost înregistrat de echipamentele seismografice ale Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS)
Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a transmis că o puternică mișcare seismică s-a produs în dimineața zilei de 7 ianuarie. Acest cutremur a fost localizat în Filipine, la 68 de kilometri este de Baculin.
Potrivit informațiilor furnizate de seismologi mișcarea tectonică a avut loc la o adâncime de 10 km (6 mile). Magnitudinea seismului a fost de 6,7, a transmis Reuters.
Agenţia filipineză de seismologie Phivolcs a anunţat că se aşteaptă pagube. De asemenea, autoritățile au emis o avertizare pentru populație, referitoare la posibile replici.
🚨 Terrifying moments on the road
Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨#Philippines #earthquake pic.twitter.com/gJkH9Fytw9
— Marx2.O (@Marx2PointO) January 7, 2026
În ciuda magnitudinii ridicate, se pare că acest cutremur care a avut loc în Filipine nu a produs pagube importante. Astfel, conform informațiilor colectate de autorități, nu au existat rapoarte privind pagube sau răniți.
„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, şeful poliţiei locale din oraşul Hinatuan.
Această localitate este situată în sudul provinciei Surigao del Sur.