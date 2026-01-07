Un cutremur puternic, având magnitudinea de 6,7 pe scara Richter a avut loc în această dimineață, miercuri, 7 ianuarie. Seismul a fost înregistrat de echipamentele seismografice ale Serviciului Geologic al Statelor Unite ( )

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a transmis că o puternică s-a produs în dimineața zilei de 7 ianuarie. Acest cutremur a fost localizat în Filipine, la 68 de kilometri este de Baculin.

Potrivit informațiilor furnizate de seismologi mișcarea tectonică a avut loc la o adâncime de 10 km (6 mile). Magnitudinea seismului a fost de 6,7, a transmis Reuters.

Agenţia filipineză de seismologie Phivolcs a anunţat că se aşteaptă pagube. De asemenea, autoritățile au emis o avertizare pentru populație, referitoare la posibile replici.

🚨 Terrifying moments on the road Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨 — Marx2.O (@Marx2PointO)

Seismul nu a produs pagube

În ciuda magnitudinii ridicate, se pare că acest cutremur care a avut loc în Filipine nu a produs . Astfel, conform informațiilor colectate de autorități, nu au existat rapoarte privind pagube sau răniți.

„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, şeful poliţiei locale din oraşul Hinatuan.

Această localitate este situată în sudul provinciei Surigao del Sur.