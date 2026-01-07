B1 Inregistrari!
Avionul militar al președintelui Nicușor Dan nu a putut ateriza la București. Cum au influențat avertizările meteo traficul aerian

Avionul militar al președintelui Nicușor Dan nu a putut ateriza la București. Cum au influențat avertizările meteo traficul aerian

Iulia Petcu
07 ian. 2026, 08:10
C-27J Spartan foto: MAPN
Cuprins
  1. De ce nu a putut ateriza avionul prezidențial în România
  2. Cum au influențat avertizările meteo traficul aerian și rutier
  3. De ce a ales președintele avionul militar și ce limite implică această opțiune

Întoarcerea președintelui Nicușor Dan din Franța a fost amânată din cauza condițiilor meteo severe care au afectat România și o mare parte din vestul Europei. Situația a generat explicații oficiale privind zborurile militare, avertizările meteorologice și opțiunile de transport ale Administrației Prezidențiale.

De ce nu a putut ateriza avionul prezidențial în România

Președintele Nicușor Dan nu a reușit să revină în România în noaptea de marți spre miercuri, din cauza vremii nefavorabile care a afectat capitala. Aeronava militară de tip Spartan, cu care șeful statului și jurnaliștii români au ajuns la Paris, nu a mai putut pleca spre București.

Ceața densă din Capitală ar fi făcut imposibilă aterizarea în condiții de siguranță, potrivit informațiilor publicate de Agerpres.. În acest context, delegația oficială și reprezentanții presei care l-au însoțit pe președinte au fost nevoiți să își amâne întoarcerea de la Paris.

Cum au influențat avertizările meteo traficul aerian și rutier

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben pentru precipitații abundente, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului în jumătatea de nord a țării. Avertizările sunt valabile până joi dimineața, fiind completate de o informare de ger și ninsori extinsă până vineri.

În același timp, problemele meteorologice au afectat și Franța, unde autoritățile au decis reducerea masivă a traficului aerian. Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat anularea a cel puțin 40% din zborurile de pe aeroportul Charles de Gaulle și 25% de pe aeroportul Orly.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Franța, vizând un cod portocaliu de ninsori și polei în mai multe regiuni. „Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 și 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle și 25% din zborurile programate între orele 6:00 și 14:00 pe aeroportul Orly”, menționează comunicatul MAE.

De ce a ales președintele avionul militar și ce limite implică această opțiune

Nicușor Dan a explicat că deplasarea la Paris a fost realizată cu un avion militar Spartan deoarece România nu își permite, în acest moment, o aeronavă prezidențială. Potrivit șefului statului, această decizie a contribuit la „reducerea de 30 de milioane” de lei din cheltuielile Administrației Prezidențiale.

Președintele a subliniat însă și limitările acestui tip de transport, explicând că lipsa comunicațiilor reprezintă o problemă majoră. „Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a afirmat Nicuşor Dan.

Pentru deplasările mai lungi, șeful statului a precizat că deciziile vor fi luate punctual, în funcție de destinație și context. „Urma să mergem în Columbia, la reuniunea aia. Şi atunci urma să închiriem un avion. Pentru că ăsta nu bate până acolo. O să se ia o decizie de la caz la caz. Dacă e o locaţie comercială, cum ar fi Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a mai declarat marți președintele, potrivit Hotnews.

