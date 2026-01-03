Trei vulpi au fost filmate în primele ore ale dimineții de 3 ianuarie chiar în inima Capitalei. Camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, aflat în , au surprins scenele neașteptate.

În imagini se observă cum animalele se plimbă nestingherite în zona exterioară a muzeului, aparent obișnuite cu mediul urban. Momentul a stârnit uimire și numeroase reacții, mai ales având în vedere traficul intens din zonă.

Cum au fost surprinse cele trei vulpi plimbându-se nestingherite

La primele ore ale dimineții, la ora 7:09, camerele de supraveghere au surprins apariția unei prime vulpi. Animalul a fost observat în zona din fața . A traversat calm perimetrul, fără semne de teamă față de mediul urban. La scurt timp, o a doua vulpe i s-a alăturat. Cele două s-au oprit în fața porții, ca și cum ar fi așteptat pe cineva. Câteva secunde mai târziu, apare și a treia vulpe, completând scena neașteptată din centrul Capitalei.

Momentul a fost observat și de un trecător curios, care a privit uimit animalele sălbatice. După scurta incursiune, toate cele trei vulpi se retrag liniștite „acasă”, în curtea Muzeului Antipa.

Pentru a evita orice motiv de panică, reprezentanții muzeului au transmis că, pe toată durata evenimentului, nu a existat nicio interacțiune între animale și public. Mai mult, au precizat că situația nu a prezentat niciun risc pentru vizitatori sau pentru personalul instituției.

Ce au transmis specialiștii de la Muzeul Grigore Antipa

„Prezența acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat și înțeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

În același timp, specialiștii muzeului urmăresc atent fenomenul și analizează în mediul urban. Ei consideră acest episod o bună ocazie de a atrage atenția asupra biodiversității urbane și de a educa publicul cu privire la adaptarea animalelor sălbatice la oraș.